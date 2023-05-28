人民网北京5月28日电 （记者车柯蒙）5月19日召开的国务院常务会议指出，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，促进商品要素资源在更大范围畅通流动，为构建新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

税收大数据具有时效性强、覆盖面广、颗粒度细等优势，能够及时、客观、较为全面地反映和比较宏观经济运行态势。近日，税务总局收入规划核算司司长荣海楼在新闻发布会上表示，为积极服务高标准市场体系建设，税务部门基于税收大数据分析了2017年以来全国统一大市场建设情况，有三个方面明显特点。

一是省际间贸易关联度增强，国内统一大市场优势更加凸显。增强省际间贸易流通性，是我国建设统一大市场的重要目标。增值税发票数据显示，2017—2022年，全国省际贸易销售额年均增长12.8%，较全国销售收入增速快1个百分点；省际贸易销售额占全部销售额的比重从38.2%上升至39.8%，提高1.6个百分点；2023年1月1日—5月20日，省际贸易额占比为39.6%，继续保持在较高水平。

二是创新、信息要素配置增强，重点地区辐射带动明显。促进创新要素有序流动和合理配置是建设全国统一大市场的内在要求。增值税发票数据显示，2017—2022年，全国科技服务省际销售额年均增长28%，较科技服务总体销售收入增速快4.2个百分点。2023年1月1日—5月20日，科技服务省际销售额同比增长29.7%，较科技服务总体销售收入增速快2.6个百分点。北京、上海作为两大国际科创中心，2022年科技服务省际销售额分别占全国科技服务省际销售额的23.6%和16%；2017—2022年年均分别增长22.1%和24.2%，较这两个地区科技服务销售收入增速分别快4.8个和4.7个百分点。2017—2022年，全国信息服务省际销售额年均增长22%，较信息服务总体销售收入增速快2.8个百分点。2023年1月1日—5月20日，信息服务省际销售额同比增长21.4%，较信息服务总体销售收入增速快3.4个百分点。这反映科技创新和信息技术等要素辐射力逐步增强，两大科创中心的辐射带动作用明显。

三是交通运输和物流支撑作用增强，现代流通体系逐步健全。现代化交通物流体系是建设全国统一大市场的重要支撑。增值税发票数据显示，2017—2022年，全国交通运输物流业销售收入年均增长15.2%，较全国总体销售收入增速快3.4个百分点。其中，多式联运和运输代理业、邮政快递业销售收入年均分别增长21.6%和23.2%，明显快于交通物流业总体增速，反映新运输方式及现代物流业加速发展。其中，全国交通物流业省际贸易额年均增长17.2%，较全国交通物流业总体销售收入增速快2个百分点，反映交通物流业跨省贸易快速发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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