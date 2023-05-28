记者 邱玥 陆健

怎么回事？这些人都在电脑上“抓娃娃”！

来到全球货物吞吐量第一大港——宁波舟山港，记者先吃了一惊。原以为是在几十米高的操作台上吊装集装箱，没想到却是在4公里外遥控“打游戏”。

“好些年前，我们都是在50多米高的狭小操作室内，完全靠眼睛去看，低着头哈着腰，几个小时下来腰酸背痛。没想到有一天，我们像白领一样坐办公室里操作电脑就行！”梅山港区桥吊导师吴起飞语气中满是自豪。

这些让人吃惊的变化，源于宁波舟山港自主创新的自动化码头改造方案。

“前方的19台摄像头就像是19双眼睛，后方有6块大屏幕、两个控制把手，可以让桥吊工作更精准、从容、高效。”远控自动化系统使用后，只需一个按键，集装箱就可以被拉到固定高度，作业精度提高到2厘米之内，平均2分钟多一点就能装卸一个集装箱。

科技驱动了产业革新，也改变着每一个具体的人。原来，操作常规龙门吊要培训8个月，现在远控龙门吊司机两个月就能“出师”。

港口是经济的“晴雨表”，嘟嘟的汽笛声，奏响海上贸易的和鸣。宁波舟山港是全球首个年货物吞吐量突破10亿吨的大港，如今300多条集装箱航线，连接全球200多个国家和地区的600多个港口。正是因为每一个环节都依靠科技创新做到安全高效，它才能连续14年保持全球货物吞吐量第一的地位。

之江大地上，科技的力量无处不在。绿色发展，更是这块土地上最鲜明的标识。

“污水也是有‘指纹’的！”在浙江清华长三角研究院，生态环境所所长刘锐向记者介绍，“我们的三维荧光精准溯源技术，可以从污水的‘指纹’中识别成分、来源等信息。”在此基础上，嘉兴市对水污染进行了污染源精准识别，极大地方便了排放监控和水环境安全保障等工作。

16年来，研究所积极参与嘉兴河道的水质“体检”和整治提升，助推嘉兴的饮用水水源地从0合格蝶变至100%优，助力嘉兴连续三年荣获“美丽浙江”考核优秀市。

“西塞山前白鹭飞”，湖州市西塞科学谷的名字里，诉说着他们对于“生态+科技+产业”的执着。走进科学谷的国网新能源云碳中和创新中心，大屏上正显示着当地一家丝印染精加工企业的碳排放情况：平均碳排放水平、碳效等级、亩均评价……

这是做什么用的？国网湖州供电公司总经理助理王函韵说：“我们对各个企业电、气、煤、油等数据进行智能核算，为企业赋上‘碳效码’，显示其碳排放水平、碳利用效率、碳中和进程等。在此基础上，为企业定制节能减排的方案。”

作为湖州的一家省级钢铁龙头企业，浙江富钢金属制品有限公司一直是用能大户，虽说实施技改，但限于钢铁生产特性，碳效提升空间不足。

“当时企业的碳效码等级是5级，我们也不知道该如何调整。”公司能源部门负责人王洪超说，国网湖州供电公司在检查计算后，给他们出具了一份包含14项优化建议的节能诊断报告。富钢按照“路线图”逐一落实，碳效等级很快提升至4级。

“我们还推出了碳达人App等数字产品，既开展系统能效诊断，又让更多人参与到减碳中来。”据介绍，目前碳效码已在浙江全省推广，4.9万余家规上企业、1万余家规下工业企业实现碳效数据在线可控，累计完成81个项目绿色化改造申报、审核的线上化流程，节约用能2.4万吨标煤，减少二氧化碳排放6.4万吨；完成108个绿色技改项目，推动300家工厂提档升星。

传统行业能否智能化、数字化改造升级？

走进绍兴市柯桥区蓝印小镇，水清、天蓝、树绿，印染器械、各式布艺琳琅满目，早没了汩汩污水、滚滚浓烟的往日模样。

浙江纺织技术现代创新中心内，研发人员一一介绍各类高等级碳纤维的研发应用情况。这里的纺织制造业产品，有的已经用到了人造血管、航空航天、高端汽车上。

“在数字化的推进下，我们不断推进产业的绿色和高端化发展。”柯桥区经信局副局长王好细数印染产业数字化转型的做法和成效。2010年以来，柯桥不断推动现代纺织集群建设。从原来的259家企业分散运营，到现在的110家企业集群发展，扩量转向提质，排污减少了，效能提高了。

在浙江迎丰科技股份有限公司的生产链上，数字化建设“产业小脑”随处可见：定型车间内，设备运转、员工产量、生产实况、产量趋势等信息一目了然；染色车间，不同溶解机器的操作步骤、执行状态实时更新；智能化立体仓库，堆垛机按照程序有条不紊运转，任务类型、客户信息、物料信息等详尽明了。

“现在，工人只需输入相应的数据，机器即可全自动印染，质量和效率有明显的提升。”公司技术中心主管金京忙不迭地分享一线的工作变化。

产业的升级不仅在生产链的调整，还在于品牌化、高端化打造。绍兴市以轻纺城市场为核心，建成了国际面料采购中心、轻纺数字物流港，开通了中欧班列“绍兴柯桥号”，并已连续24年举办国际纺博会，融合开展各类赛事和活动，形成了“月月有会展，天天可时尚”的浓厚氛围。

好一幅以科技创新催生产业蝶变的壮阔画卷！浙江“八八战略”实施20年来，全方位、深层次、系统性的蝶变在之江大地徐徐展开。浙江省数字经济核心产业增加值占GDP的比重从2014年的7.1%提高到2022年的11.6%，产业数字化指数连续3年居全国第一，全社会研发经费支出相当于生产总值的比例提升至3.02%。

智能、绿色、安全、高效。听，之江大地上产业创新升级的“拔节声”多么美妙！

(责编：申佳平、李楠桦)

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