记者 董城 张亚雄 张晓华

在2023中关村论坛“全球工程创新论坛”上，《北京国际科技创新中心建设情况评估报告》发布。报告认为，北京原始创新和科技源头供给能力实现了提升，初步建成具有全球影响力的科技创新中心。

活跃研究人员数量已超过47万，位列全球第一，产出的前1%高被引论文数量全国第一；拥有独角兽企业93家，居全球城市首位；科学研究与试验发展经费支出占地区生产总值的比重为6.44%，位于全球前列……在北京国际科创中心建设交出的阶段性成绩单中，十余项指标都达到了全国领先，在国际上也位居前列。

北京名列《自然指数-科研城市2021》全球科研城市首位、联合国《全球创新中心指数2021》全球顶尖科技创新集群第3位、《国际科技创新中心指数2021》全球城市第4位……这些成绩表明，北京科创中心的全球影响力初步形成。

中国工程院院士邬贺铨表示，一系列数据充分说明，北京国际科技创新中心建设成效显著，已经成为全球创新网络的重要力量，为我国进入创新型国家行列提供了有力支撑。

5月27日，记者在中关村论坛展览（科博会）开放日上看到，京津冀协同发展展区备受瞩目。展区展品充分体现了京津冀强化协同创新和产业协作的新成果。当前，三地经济总量已突破10万亿元，产业链、供应链、创新链“三链”联动成果显现。

在新一代大型运载火箭“长征五号”和中型运载火箭“长征七号”仿真模型前，天津市协同办工作人员告诉记者，长五、长七运载火箭由中国航天科技集团第一研究院研发设计，天津航天长征火箭制造有限公司生产制造，是京津两地在航空、航天等重点领域协同发展的代表性产品。

北京市发改委相关负责人介绍，三地将联合推动北京“新两翼”建设取得更大突破，强化交通、生态、产业、创新、公共服务等领域协作，加快构建现代化首都都市圈，推进京津冀协同发展走深走实，推动京津冀协同发展不断迈上新台阶。

记者从2023中关村论坛“数据安全治理与发展论坛”上获悉，近年来，北京市统筹发展和安全，围绕全球数字经济标杆城市和“两区”建设战略布局，围绕数据安全制度、数据跨境管理、个人信息保护、产业支撑力量、服务市场活力、全民参与共识等六大方面，积极开展数据安全治理实践，全方位护航首都数字经济高质量发展。

作为中国数字化发展的创新引领者和产业先行者，北京把建设全球数字经济标杆城市作为服务和融入新发展格局的重要抓手，强化数字技术创新体系和数据安全屏障“两大能力”，不断提升数据治理的整体性、协同性，并将持续统筹处理好数据安全和数字经济发展的关系，创新数字治理模式，全面加强数据安全保障体系和能力建设，加快构建政府、企业、社会多方协同的数据治理模式，努力为数据安全治理与发展作出贡献。

2020年，中关村示范区总收入7.2万亿元，占全国高新区的六分之一，其中技术收入对总收入增长贡献率达44%，主阵地创新带动力显著提升；“三城一区”企业科学研究与试验发展经费占北京的比重为29.5%，地区生产总值在本市占比超过30%，主平台地位不断彰显。

“北京将大力推进国际科技创新中心建设，大力营造具有全球竞争力的创新生态，努力建设成为世界主要科学中心和创新高地。”5月26日上午，2023中关村论坛召开全体会议。会上，北京市主要负责同志表示，北京将进一步加强科技创新体系建设，加强基础研究和关键核心技术攻关，形成更多重大原始创新成果。提升中关村科学城等科技创新平台能级，加快建设中关村世界领先科技园区，强化京津冀协同创新。

(责编：申佳平、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经