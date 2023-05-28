张锐 夏静 严德勇 程晓

5月26日至27日，第七届中国民营企业合作大会在武汉召开。来自全国各地的1700多位民营企业家、专家学者与政府工作人员，围绕“团结奋进新征程 共享合作新未来”主题，共话民营经济高质量发展之道。

中国民营企业合作大会自2015年创办以来已连续举办6届。本届大会由中国个体劳动者协会、武汉市人民政府、湖北省市场监管局共同举办，规模超过往届。大会现场累计签约合作项目103个，签约总额达1080.98亿元。

“民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面，发挥着不可或缺的重要作用，是推进中国式现代化，实现共同富裕的重要力量。”国家市场监督管理总局党组书记、局长罗文说。

据统计，民营经济贡献了全国50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。近年来，国家出台了《关于促进民营经济发展壮大的意见》等一系列政策措施，营商环境持续优化。

四川省市场监督管理局总经济师董若洁介绍，四川抓思想观念之变，纾企业发展之困，解权益维护之难，补多而不强之短，营造一流营商环境。2022年，四川为企业减轻税费负担3132.9亿元，享受一项以上惠企政策的企业占比79%。2023年1月至4月，兑现税收、社保政策红利171亿元，下调利率为市场主体节约利息成本13亿元。

营商环境没有最好，只有更好。中国个体劳动者协会副会长兼秘书长庹登夫说，中国营商环境持续优化和改善，有力地激发了创新创业热情和市场主体活力。

“技术立业，科技创新。我们的使命就是始终坚持做‘感动人心、价格厚道’的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。”小米集团副总裁屈恒说，2022年，小米全年总营收2800亿元，研发支出达160亿元，年复合增长率30%以上。在2022年至2026年的五年间，面向硬件、软件和人工智能，小米研发投入将超过1000亿元。

“我国正处于服务经济+数字经济的发展机遇期。数字经济与服务经济的深度融合，在极大便利了居民生活的同时，也促进了经济高质量发展。”美团副总裁谢尚融介绍，美团一端联结6.93亿消费者，一端联结930万商户,对线下商户门店进行数字化对接和融合，数字经济将助力中小商户高质量发展。

本次大会举办地武汉，已连续两年获评全国营商环境评价标杆城市。武汉市场主体总量达190万户，10家企业入选2022年中国民营企业500强。民营高新技术企业数量占全市约90%，民营企业专利授权量占全市的46%。

民营经济主体成为湖北加快建设全国构建新发展格局先行区的重要力量。“全省民营经济主体由2018年底的474.56万户，增加到2023年4月底的754.43万户，增幅58.97%。”湖北省市场监督管理局党组成员、副局长王勤说，全省民营经济主体占全省经营主体总量的97.31%。其中，民营企业190.71万户，五年翻了近一番。

国家市场监督管理总局统计显示，今年一季度，全国新设个体工商户503万户，同比增长14.3%。截至一季度末，全国登记在册个体工商户1.16亿户，占经营主体总量的三分之二。

（本报记者 张锐 夏静 严德勇 本报通讯员 程晓）

(责编：申佳平、李楠桦)

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