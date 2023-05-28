人民网北京5月28日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，日前，向家坝升船机实现试通航五周年，历年累计运行超15500厢次，过船超15000艘次，载货超627万吨，累计安全通航1449天，连续3年超额完成设计货运指标，助力向家坝库区腹地经济社会和金沙江航运事业发展。

向家坝升船机。高峰摄

向家坝水电站位于四川省宜宾市和云南省水富市交界的金沙江峡谷出口处，是金沙江流域的最末一级电站，是金沙江干流具有发电、防洪、过坝通航、超大型农田灌溉的电站，并具有拦沙和对溪洛渡水电站进行反调节等多功能的电站。

据介绍，向家坝升船机采用一级全平衡齿轮齿条爬升螺母柱保安式技术，最大提升高度114.2米，设计年货运量112万吨，年客运量40万人次，过船规模为1000吨级（实载吨），过坝代表船型为2×500吨级一顶二驳船队，兼顾1000吨级单船。船厢升降速度为每分钟12米，相当于在金沙江上为船舶过坝安装了一座巨型电梯。一艘千吨级的货船“坐电梯”翻过向家坝水电站，最快仅需32分钟。数据显示，向家坝坝址货运量由工程建设前20～30万吨/年增长至850万吨/年(含翻坝转运量)，货运量显著提升。

向家坝升船机船厢。郑庆摄

专家认为，向家坝升船机是支撑金沙江货运直航长江的关键一环，促进长江黄金水道向金沙江下游延伸，进一步加强了金沙江与长江流域的无缝衔接，为改善当地人民生活水平、促进经济发展和社会稳定发挥了作用，为加速流域资源优势转化为经济优势提供了新动能。

航拍向家坝升船机。受访者供图

“试通航5年来，长江电力向家坝电厂发挥升船机通航效益，每日通航时间已由10小时增加至14小时，船舶的日通过率不断攀升，船舶过机运输量逐年提高。”三峡集团长江电力向家坝电厂厂长段开林表示，随着升船机进一步高水平运行，向家坝水电站在保障国家能源安全、提高流域水资源利用效率的同时，将在促进西南地区水运通江达海、带动区域经济社会发展方面发挥作用。

(责编：申佳平、吕骞)

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