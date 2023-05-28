人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从“买硬件”到“重实战”：推动效果导向的网络安全运营体系建设

2023年05月28日10:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月28日电 （记者杜燕飞）“当前，网络安全与前几年相比发生了较大的改变。”“我们的顶层设计在不断强化，工作体制机制在日益完善。”在日前召开的2023网络安全运营与实战大会上，参会嘉宾表示，近年来数字技术飞速发展，在提供公共服务、促进产业发展等方面展现出强大作用。但同时，网络安全运营也面临着新挑战、新风险，正从“买硬件”转向“重实战”，要聚焦前沿技术、把脉发展趋势，推动效果导向的网络安全运营体系建设。

中国网络空间研究院网络安全研究所所长姜伟表示，近年来我国网络安全与数据安全、政策法规不断健全，“三法一条例”等重要网络安全政策法规和标准持续出台，实施网络安全审查办法，建立网络安全审查机制，关键信息基础设施保护能力不断提高，数据安全管理和个人信息保护不断强化，网络安全教育技术产业融合稳步推进。

“但我们也要认识到，国际网络安全对抗风险加剧，我国网络发展面临着新挑战和新风险。”姜伟说，恶意软件风险持续加大、信息泄露风险持续严峻、人工智能量子计算等新技术催生了新的安全风险。以新技术催生的新风险为例，这不仅降低了黑客技术学习门槛和恶意程序开发难度，也为网络攻击提供了自动化技术支持。

北京理工大学网络空间安全学院副院长张延军认为，网络安全空间是我国发展数字经济的重要前提，也是构建网络空间命运共同体的核心出发点，更是维护国家安全不可或缺支柱之一。社会各界要推动我国网络安全产业不断发展，保障网络空间的稳定与繁荣，全力构建网络空间命运共同体。

“网络空间的社会共治需要积极传播先进理念和前沿实践案例，推动攻防演练常态化。”北京邮电大学网络空间安全学院副院长张熙认为，如今网络安全已从硬件走向软件，走上云端，政企单位需要不断在实战中提升网络安全运营水平，让运营经验在实战中得到检验。

参会嘉宾表示，随着政策驱动的合规需求，实战化攻防催生的主动防御，以及在云计算、工业互联网等新技术的共同推动下，网络安全产业的发展日益加速。以主动防御为例，随着攻防演练常态化，网络运营需求正从过去的被动防御“买硬件”转向主动防御“重实战”。在攻防演练常态化的背景下，要构建内外部信息共享、协同防御的指挥体系。

网络安全攻易守难，如何避免响应处置滞后是业界关注的重点。“近年来，业界逐渐认识到体系的建设是长期、持续、系统性的工程，注重建立实战化安全运营能力。”微步在线CEO薛锋认为，网络安全建设和运营从基础建设、合规导向逐渐过渡为效果导向。网络安全技术、产品和解决方案要走向自动化、云化、实战化和订阅化，以数据为基础、威胁信息（TI）为核心、人工智能（AI）为驱动，“数据+TI+AI”正在助力网络安全运营走向“自动驾驶”。

此外，与会嘉宾建议，要加强关键信息基础设施防护，严格落实网络安全工作责任制，健全关键信息基础设施保障体系；强化数据和个人信息保护，建立数据安全管理风险评估，检测认证等机制，压实网络平台主体责任；推动网络安全、教育、技术产业融合发展，推进国家网络安全人才创新基地建设。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国渤海湾首个千亿立方米大气田中心平台建造完成
　　人民网北京5月28日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，日前，渤海湾首个千亿立方米大气田渤中19-6凝析气田中心平在青岛建造完成。项目年内投产后，可为京津冀及环渤海地区提供稳定可靠的清洁能源和化工产品。…
从“买硬件”到“重实战”：推动效果导向的网络安全运营体系建设
　　人民网北京5月28日电 （记者杜燕飞）“当前，网络安全与前几年相比发生了较大的改变。”“我们的顶层设计在不断强化，工作体制机制在日益完善。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部