人民网北京5月28日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，日前，渤海湾首个千亿立方米大气田渤中19-6凝析气田中心平在青岛建造完成。项目年内投产后，可为京津冀及环渤海地区提供稳定可靠的清洁能源和化工产品。

渤中19-6项目中心平台在青岛建造完成。受访者供图

记者了解道，渤中19-6中心平台是一座集生产、生活为一体的多功能综合海洋油气平台，平台高32米，长65米，宽56米，投影面积近9个标准篮球场大小。平台包括生产分离器、闪蒸汽压缩机等生产设备以及一座可以容纳120人同时工作生活的生活楼，总重量达12000余吨，相当于1万辆家用小汽车的重量。

中国海油天津分公司工程建设中心项目负责人陈涛介绍，该中心平台设计油气年处理能力超500万吨，平台在陆地完成拖拉装船、固定、检验后，将于7月运往海上开展安装、连接、调试工作，预计年底投入试生产。

“平台搭载两套由国内首次自主设计、总装集成的天然气深度脱水装置，经过该装置处理后的天然气，即使在52兆帕高压、零下38度的环境下，也不会有水析出，可大幅提升油田稳定供气能力。”海油工程渤中19-6项目副经理薛东升介绍，平台管线总长度达29000米，焊口总数达36000道，焊口最终检验合格率100%。

据介绍，渤中19-6凝析气田位于渤海中部海域，是我国东部第一个大型、整装、高产、特高含凝析油的千亿方凝析气田，目前已探明天然气地质储量超2000亿立方米、探明凝析油地质储量超2亿立方米。该气田一期项目将新建1座中心处理平台、3座无人井口平台以及1座终端处理厂，同时铺设8条海底管道和3条海底海缆，共设计76口井。

(责编：申佳平、吕骞)

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