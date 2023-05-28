C919大飞机开启首次商业飞行
2023年05月28日11:01 | 来源：新华社
小字号
2023年5月28日上午10时32分
中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机
执行MU9191航班，从上海虹桥机场起飞，飞往北京首都机场
开启这一机型全球首次商业载客飞行
该航班标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通
中国民航商业运营国产大飞机正式起步
中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者
C919大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制
具有自主知识产权的喷气式干线客机
于2007年立项，2017年首飞
2022年9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证
2022年12月9日，东航作为全球首发用户
正式从中国商飞接收编号为B-919A的全球首架交付飞机
C919大型客机研制成功
标志着我国具备自主研制世界一流大型客机能力
是我国大飞机事业发展的重要里程碑
记者：贾远琨、周圆
编辑：苗夏阳、李小虎
设计：胡戈
新华社国内部 新华社上海分社联合出品
(责编：宋心蕊、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国渤海湾首个千亿立方米大气田中心平台建造完成
- 人民网北京5月28日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，日前，渤海湾首个千亿立方米大气田渤中19-6凝析气田中心平在青岛建造完成。项目年内投产后，可为京津冀及环渤海地区提供稳定可靠的清洁能源和化工产品。…
- 评论
- 关注