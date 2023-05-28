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C919大飞机开启首次商业飞行

2023年05月28日11:01 | 来源：新华社
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2023年5月28日上午10时32分

中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机

执行MU9191航班，从上海虹桥机场起飞，飞往北京首都机场

开启这一机型全球首次商业载客飞行

该航班标志着C919的“研发、制造、取证、投运”全面贯通

中国民航商业运营国产大飞机正式起步

中国大飞机的“空中体验”正式走进广大消费者

C919大型客机是我国首次按照国际通行适航标准自行研制

具有自主知识产权的喷气式干线客机

于2007年立项，2017年首飞

2022年9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证

2022年12月9日，东航作为全球首发用户

正式从中国商飞接收编号为B-919A的全球首架交付飞机

C919大型客机研制成功

标志着我国具备自主研制世界一流大型客机能力

是我国大飞机事业发展的重要里程碑

记者：贾远琨、周圆

编辑：苗夏阳、李小虎

设计：胡戈

新华社国内部 新华社上海分社联合出品

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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