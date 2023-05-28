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智能车机表现亮眼 AITO问界汽车亮相2023数博会

2023年05月28日13:53 | 来源：新华网
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原标题：智能车机表现亮眼 AITO问界汽车亮相2023数博会

以“数实相融 算启未来”为主题的2023中国国际大数据产业博览会5月26日拉开序幕。参会代表将围绕数字产业化、产业数字化、数字化治理、数字新基建、数据价值化等板块，分享新观点、发布新成果、达成新合作。数字生活一直是大家普遍关心的话题，大数据开启智能时代将带来什么样的科技体验也让人翘首以盼。

大数据时代，算力成为重要的生产力。为全力以赴抢抓数字经济时代发展机遇，释放数据价值，推动数字经济与实体经济深度融合，2023数博会聚焦当前数字经济热点领域与前沿领域，在W1展区聚焦“数据”“算力”“算法”等展示内容。

作为“智能化”核心之一的自动驾驶，在监管、技术和商业化方面持续积累、不断完善，即将迈入发展快车道。在W1展区令人眼前一亮的便是华为展台展出的AITO问界汽车。

4月17日全新上市AITO问界M5智驾版，首次同时搭载鸿蒙智能座舱3.0和HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，被称作“双智天花板”。全车配备11颗高清摄像头和16个雷达，叠加全新天线技术带来信号翻倍，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶功能，提供无限接近L3的智能驾驶体验。

问界M5智驾版在融合BEV（Bird Eye View鸟瞰图）感知能力基础上，业界首创GOD网络，可以识别通用障碍物白名单外的异形物体；结合道路拓扑推理网络，，让车辆看得到、看得懂、更能开得好。

AITO问界也被选中作为2023中国国际大数据产业博览接待用车，展台中问界M5华为高阶智能驾驶版将带来领先的智能驾驶体验。

(责编：崔元苑、李源)
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