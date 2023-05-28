人民网北京5月28日电 （欧阳易佳）2023年全国林草科技活动周启动仪式今日在北京中国林业科学研究院举行。活动仪式上，三江源国家公园、河北省塞罕坝机械林场、中国林科院木工所木材科普中心等被授予首批国家林草科普基地。首批57个国家林草科普基地中，有场馆类23个、教育科研类12个、自然保护地类22个。

国家林草科普基地是国家特色科普基地的重要组成部分，是依托森林、草原、湿地、荒漠、野生动植物等林草资源开展自然教育和生态体验活动、展示林草科技成果和生态文明实践成就、进行科普作品创作的重要场所，由国家林草局、科技部共同命名和管理。按照国家林草局和科技部要求，各科普基地依托单位将整合科普资源、保障科普投入、加强队伍建设、发挥自身特色，不断提升林草科普服务能力，充分发挥科普基地作用，积极加以培育建设，提升科普工作水平。

活动仪式上，国家林草局宣布即将举办首届全国林草科学实验展演汇演、科普微视频大赛、科普讲解大赛、优秀科普作品征集等活动，向6家科普基地授牌。竹藤中心还带来了林草科学实验展演《以竹代塑“竹”够好》，中国林业出版社向首批国家林草科普基地及中小学捐赠科普图书。

林草科技活动周是全国科技活动周的特色活动之一，至今已连续开展13年。据了解，今年林草科技活动周的主题为“走进林草科技 共享绿色福祉”，期间将举办一系列林草科技创新成果展示、林草科普互动体验等活动，推动林草科技成果加速转化和科学普及，提高社会公众的生态意识和科学素养。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经