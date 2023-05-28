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工信部：一季度骚扰电话投诉环比下降11.8%

2023年05月28日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京5月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2023年第一季度电信服务有关情况显示，12321受理中心受理用户关于骚扰电话的投诉共计5.8万件，环比下降11.8%。

电信服务重点工作方面，据介绍，工业和信息化部制定印发《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》，提出26条措施，加强APP全流程、全链条治理，提升用户服务感知和行业管理能力。组织行业企业开展“我为群众办实事”“心级服务”“爱心驿站”等活动超4万场次，评选推广一批覆盖高频场景的适老化改造优秀案例，为群众提供更贴心、更暖心的数字服务。

在持续推进APP综合治理方面，工业和信息化部严肃处理“3·15”晚会曝光的破解版APP违规收集用户个人信息问题。加强源头管理，督促指导重点应用商店依法依规上架审核，APP在架抽测合格率大幅提升。其中，小米、360、vivo应用商店的合格率排名前列。指导抖音、快手等短视频平台加强分发审核，全量公示所分发APP。大力推动APP签名认证，累计为近16万个APP提供服务，环比增长100%。组织开展2023年首场（抖音-北京站）个人信息保护公益宣讲会，不断提升全行业个人信息保护意识和能力。

同时，工业和信息化部推进电信业务网络营销清理规范工作，建设完成线上协作平台，累计排查问题线索约1.2万条，清理违规产品近3200个。开展APP侵害用户权益治理，公开通报101款违规APP和SDK。各地通信管理局加强监督执法，对携号转网服务存在问题的企业，通报6家次、约谈提醒19家次、责令整改21家次、行政处罚3家次；对存在垃圾信息问题的企业，约谈提醒并责令整改189家次、通报批评96家次、行政处罚12家次。18家企业因受到行政处罚被纳入电信业务经营不良名单。

在电信用户投诉申诉方面，2023年第一季度，全国电信用户申诉问题中，涉及服务争议的电信用户申诉占比50.3%；涉及营销、收费、资费争议的电信用户申诉占比39.9%；涉及网络质量、信息安全的电信用户申诉占比9.8%。各级电信用户申诉受理机构按照《电信用户申诉处理办法》相关规定，对用户申诉进行了处理和调解，有效维护了电信用户合法权益。

此外，12321受理中心受理用户关于骚扰电话的投诉共计5.8万件，环比下降11.8%。受理用户关于垃圾短信的投诉共计5.0万件，环比下降0.7%。工业和信息化部已督促相关电信企业对上述投诉线索进行了核查处置。

(责编：申佳平、吕骞)
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