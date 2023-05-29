本报记者 窦 皓 韩 鑫 窦瀚洋

浙江义乌国际商贸城，商铺林立，人流如织。货架上，商品琳琅满目；商铺前，境外客商驻足咨询。一组统计数据凸显义乌“世界小商品之都”地位：与233个国家和地区有贸易往来，每年前来采购的境外客商超56万人次，拥有各类外资主体8000多家。

数字赋能，义乌的开放活力持续迸发。

“这款袜子厚度适中，也很百搭，春夏秋冬都可以穿。”傅江燕在义乌国际商贸城经营袜子生意，每天借助“Chinagoods”平台进行直播。如今，越来越多的义乌工厂，在数字化平台上开设跨境直播间，提升成交效率。

作为浙江中国小商品城集团股份有限公司打造的数字化贸易综合服务平台，“Chinagoods”将商贸城搬到了线上。国内外客商通过这一平台，能快速找到实体店铺的目标产品。平台还对接市场内实体商铺和产业链上游的210万家中小微企业，以数字化串联交易、履约、金融、监管等环节，实现市场采购贸易的迭代升级。

服务贸易、跨境电商等新业态蓬勃发展，成了推动高质量发展的生力军、扩大高水平对外开放的新平台。近5年，浙江跨境电商进出口规模增长8倍，其中出口增长41.6倍。数字化也赋予外贸更强的韧性。今年1—2月，浙江通过跨境电商平台实现的出口额同比增长73.2%，拉动浙江出口增长1.6个百分点。

清晨的义乌西站，伴随着汽笛声，一趟“义新欧”中欧班列满载着中国小商品前往西班牙马德里。

“中欧班列开通前，公司从西班牙进口货物主要走海运，需要45天；中欧班列开通后，运输时间最快缩短到16天。”浙江盟德进出口有限公司展厅经理张睿智说。

数据显示，2022年，通过“义新欧”中欧班列实现的中亚五国进出口额比2013年增长了17倍。

宁波舟山港梅山港区集装箱码头，巨轮靠泊，远程桥吊与无人集装箱卡车忙碌有序地装卸货物。作为全球首个年货物吞吐量超10亿吨的大港，目前宁波舟山港连接全球的近300条航线中，“一带一路”航线共计122条。

贸易新通道的选项不断丰富，打开了更广阔的市场，也让开放的大门更加畅通。2022年，浙江货物贸易进出口4.68万亿元，增长13.1%，进出口均再创历史新高。

从贸易开放迈向制度型开放，高水平对外开放的能级不断跃升。

“现在我们给德国的客户汇款，10分钟内即可办理成功，既方便又高效！”宁波保税区梵奇卡拉酒业有限公司负责人乐健洲介绍，以前每次向境外客户付款，都需提前准备贸易合同发票、报关单等资料，等待银行审核也要不少时间。

新政策提速增效——纳入名单的优质企业，跨境付款不再需要提前准备材料，只需在网上银行填写交易付款信息，大大提高了效率。2022年，宁波市北仑区推出高水平开放13条试点政策，惠及企业274家，开展试点业务5.29万笔，总金额338.48亿美元。

站在舟山市鱼山岛上的高地俯瞰，绿色石化基地钢塔林立、管道蜿蜒，蔚为壮观。昔日的小岛，如今已是规模庞大的石化基地。

舟山虾峙门外锚地3号锚位，一艘来自澳大利亚的散货船正等待加油，加油量1500吨。加油过程中，无需人员上下，无接触供油，手续便捷。几个小时后，加完油的船舶办妥离港手续，驶往下一个港口。

不断完善的浙江国际油气交易中心，致力于提升我国以油气为主的大宗商品资源配置能力和价格影响力；持续优化的船舶通关数字口岸营商环境，让船舶通关时间从16小时缩短至2小时……近年来，浙江自贸试验区舟山片区以油气全产业链为重点，通过制度创新推进大宗商品投资贸易自由化便利化。

目前，浙江自贸试验区舟山片区累计集聚油气企业逾万家，已形成万亿元级油气产业格局。

浙江省商务厅相关负责人介绍，浙江出口结构持续优化，2022年机电、高新技术产品出口比重分别提高至44.7%、10.1%；外资结构不断优化，截至去年底，全省累计批准外商投资企业7.7万家，高技术产业实际使用外资占比提升至48.2%；对外投资布局不断优化，覆盖152个国家和地区。

加快打造高能级开放大省，浙江高水平对外开放的格局正加速形成。

（人民网记者张丽玮参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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