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汇聚数字经济发展的澎湃动能

——二〇二三中国国际大数据产业博览会综述

本报记者 汪志球 黄 娴
2023年05月29日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月28日，为期3天的2023中国国际大数据产业博览会（以下简称“数博会”）落下帷幕。短短3天，国内外政府部门代表、企业负责人、专家学者围绕“数实相融  算启未来”的主题进行交流，吸引18万人次参会观展。

　　截至28日下午，本届数博会除开幕式、闭幕式外，共举办220余场活动；线上线下参展企业353家，其中线下参展企业328家；展出新产品、新技术、新方案900余项；发布国际国内领先科技成果20项；签约项目71个，投资金额613亿元。

　　从论坛设置到成果发布，本届数博会均聚焦国家数字经济发展战略，关注前沿热点科技，侧重创新成果转化，展示数字科技的新实践，为数字经济和实体经济深度融合提供新方案。

　　本届数博会是观察行业发展风向的重要窗口。当前，通用人工智能等领域涌现出一批颠覆性技术和产业，深刻改变着生产生活方式。科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰认为：“大数据要发挥更大的效果，人工智能将起到画龙点睛的作用。”

　　我国全面建设的“东数西算”工程也是与会嘉宾热议的焦点。“我对‘东数西算’工程有3个层面的理解，一是要加工，数据要汇聚；二是算力基础设施化；三是统筹建设数字与能源，尤其是绿电的统筹安排。”中国工程院院士孙凝晖说。围绕“东数西算”“数据流通”“人工智能大模型”“工业互联网”等前沿热点议题，本届数博会共举办7场高端对话、26场专业论坛，521名嘉宾发表了精彩演讲，参会嘉宾达1.1万余人。

　　本届数博会上，“方舆数字底座——数字经济基础设施及运营平台”正式向全国发布。华创云信数字技术股份有限公司副总裁彭凯介绍，“方舆数字底座”可以快速创建各类数字化交易市场，为政府、企业等搭建数字化社会治理应用工具。

　　本届数博会上，还有20项“领先科技成果奖”获奖成果以及51项“优秀科技成果”对外发布。据介绍，今年在面向全球征集领先科技成果的过程中，共有涵盖大数据、人工智能、区块链、云计算等领域的357项优秀成果参与申报，申报质量创历史新高。

　　中国互联网协会副理事长黄澄清表示，本届数博会为优秀科技成果提供了推介发布的舞台、应用合作的平台，将切实推动成果的转化与应用，助力大数据前沿技术与实体经济融合，赋能实体经济发展。

　　“抵达起飞点、下发任务、一键启动、无人机起飞、发回现场巡视画面……”在数博会专业展的东数西算馆，南方电网公司数字孪生电网展示区，无人机、直升机实物展示及现场模拟操作吸引了参展观众驻足观看。“利用最新技术，我们实现了多旋翼无人机远程操作一键起飞，快速高效。”展区现场工作人员代潇明介绍。

　　为提升展会国际化、专业化、市场化水平，本届数博会设置了国际综合馆、东数西算馆、数字产业馆、产业数字馆、创新场景馆、数字生活馆6个主题场馆，328家国内外参展企业带来了新品发布、技术交流、成果展示、场景应用等各类活动，让本届数博会成为大数据技术创新展示的大舞台。

　　《 人民日报 》（ 2023年05月29日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)
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