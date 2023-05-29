本报武汉5月28日电 （记者田豆豆、强郁文）第七届中国民营企业合作大会26日至27日在湖北武汉召开，全国1700余名民营企业家、专家学者等参会，共商合作发展新路径。本届大会以“团结奋进新征程 共享合作新未来”为主题，聚焦打造优质营商环境，激发经济发展新动能。大会举办了“同城共兴、武汉有约”推介会、中小企业数字化发展推进会、计量服务中小企业研讨会、企业家创业创新分享交流会等活动。大会签约合作项目103个，总金额1080.98亿元，涉及新一代信息技术、汽车制造及服务、大健康和生物技术等领域。

本届大会还开设了由中国个体劳动者协会主办的线上招聘专场活动，提供近400万个就业岗位，参与网上招聘的企业超过160万家，覆盖餐饮、制造、物流、零售等行业。

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经