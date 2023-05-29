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央行发布《中国货币政策执行报告》

货币政策有力支持经济发展恢复向好（财经故事）

本报记者 吴秋余
2023年05月29日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　凭借数控加工优势和个性化五金产品，浙江安吉嘉豪五金制造有限公司今年收获了大批订单。然而，这却让企业负责人陈宪才喜忧参半：“国内外订单量远远超出了我们的生产能力，急需增加机器设备和流水线，但短时间内上哪弄这么多钱。”

　　了解企业实际情况后，浙江农商银行系统辖内安吉农商银行为企业匹配了“浙科贷”专属融资服务项目，不到两天，企业顺利获得300万元低利率信用贷款，并享受当地政府的贴息专项资金补贴。

　　“新设备到位之后，我们的产能扩大了近30%，放手接下大订单。”陈宪才告诉记者，目前企业订单已经排到了8月，在技术创新和金融支持下，企业发展的步履更加坚实。

　　今年以来，我国经济增长企稳回升，市场需求逐步回暖，像嘉豪五金公司一样，很多企业出现了产销两旺的局面，需要大量资金扩大产能，精准有力的货币政策成为企业发展的重要支撑。中国人民银行近日发布的2023 年第一季度《中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）认为，今年以来，货币政策坚持稳健取向，实现了较好的调控效果，有力支持经济发展恢复向好。

　　今年一季度，人民银行综合运用降准、中期借贷便利（MLF）、再贷款和公开市场操作等多种方式精准有力投放流动性，保持银行体系流动性合理充裕，其中，3月降准0.25个百分点，释放长期流动性超过5000亿元，灵活把握公开市场操作力度和节奏，及时熨平春节现金投放、财政税收、季末时点等短期波动因素，维护货币市场利率运行平稳，为推动金融支持实体经济高质量发展提供了适宜的流动性环境。

　　“各级政府部门都在积极引导金融机构服务实体经济，我们为企业提供金融服务的底气更足了，制造业贷款比重持续提升。”安吉农商银行董事长马莲贵介绍，截至今年4月末，该行科技型企业贷款余额达38.13亿元，制造业贷款余额达96.23亿元，同比分别增长23.46%和23.94%。

　　《报告》显示，在一系列措施作用下，今年以来我国货币信贷合理增长，一季度新增人民币贷款10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。与此同时，信贷结构持续优化，3月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长26.0%和41.2%。此外，企业融资和个人消费信贷成本稳中有降，3月新发放企业贷款加权平均利率为3.95%，较去年同期下降0.41个百分点。

　　对于下一阶段货币政策的主要思路，《报告》提出，人民银行将把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革结合起来，把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，建设现代中央银行制度，充分发挥货币信贷政策效能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，乘势而上，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

　　《报告》还提出，稳健的货币政策要精准有力，总量适度，节奏平稳，搞好跨周期调节，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，着力支持扩大内需，为实体经济提供有力、稳固支持，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，提升支持实体经济的可持续性。

　　《 人民日报 》（ 2023年05月29日 18 版）

(责编：袁勃、胡永秋)
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