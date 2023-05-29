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山东龙口坚持产业、人才深度融合，提升企业创新能力——

人才围绕产业转 产业依靠人才兴（创新故事）

孙源源 赵永新
2023年05月29日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　在不久前举行的2023国际橡塑展上，山东道恩集团有限公司展出的氢化丁腈橡胶受到广泛关注。4年前，正是这块小小的氢化丁腈橡胶，让我国成为继日本、德国之后全球第三个完全拥有该材料制备技术自主知识产权的国家。

　　氢化丁腈橡胶是丁腈橡胶催化加氢后得到的特种弹性体，广泛应用于航空航天、新能源电池、汽车制造、轨道交通、油田开采等领域。由于其生产工艺流程复杂，无成套现成生产装置可用，加之催化剂制备难度高，国内一直未能实现产业化。2009年，位于山东省龙口市的道恩集团发现了北京化工大学的相关新技术，遂与后者展开合作，历时10年相继攻克了选择性高效催化剂、高效催化加氢工艺等技术难题，生产出合格产品。

　　“人才是第一资源，创新是第一动力。没有优秀人才，就攻不下这项‘卡脖子’技术。”谈起研发历程，道恩集团董事长于晓宁说。道恩秉承“人才高度就是事业高度”的信念，打造了绿色低碳高分子材料研发平台。在这个平台上，一批想干事、能干事的创新人才脱颖而出，田洪池就是其中的杰出代表。在道恩，他担任山东高性能热塑性弹性体重点实验室主任等多项职务，主导了多项国际先进水平新产品的研发，并因此荣获国家技术发明二等奖。“这里良好的创新环境和土壤，以及对科技人才的尊重，让我能充分施展自己的才华。”田洪池说。

　　道恩的创新实践，是山东省龙口市“以产聚才、以才促产”的一个缩影。近年来，龙口市立足产业基础优势，全力推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，形成了“人才围绕产业转、产业依靠人才兴”的良性循环。

　　据龙口市科技局局长任武介绍，该市围绕高端化工、高端铝材料等产业链条，委派700余名企业服务专员常态化走访企业，动态更新人才需求目录；全市120多家企业与各类高校院所建立产学研合作，吸引30多家单位在龙口建立联合实验室或科技成果转化基地。同时，龙口市还通过举办高层次人才创业大赛、产才融合对接大会、设立引才工作站等形式，畅通人才集聚通道。“深化产学研合作是加快聚集高层次创新人才、提升企业技术创新能力、推动科技成果转移转化的重要途径。”任武说。

　　在龙口市，这样的例子不胜枚举。天蓝颜料公司主营群青颜料研发与生产，在引进南方科技大学专家团队后，仅用6个月就开发出新产品，生产工艺达到领先水平；山东中际智能装备有限公司生产的新能源汽车电机绕组制造装备、高效节能电机绕组装备，受到众多企业的青睐。龙口市的铝产业链汇聚了大批专家，催生了4家国家专精特新“小巨人”企业、6家制造业“单项冠军”以及数十家国家级高新技术企业、科技型中小企业。

　　目前，龙口市正继续完善产业和人才政策，促进创新要素的优化集聚。任武介绍，根据修订后的《龙口市科技研发计划管理办法》，龙口每年将通过揭榜挂帅等形式，支持35项科技研发计划项目，每项资金不低于500万元；筹建科技项目管理专家库，项目实施期内，让专家们对科技项目进行绩效评价、验收等工作，让专业的人做专业的事。该市还与国内多所高校达成意向，在成果转化方面实行同台比选，在研发方面试行校企风投合作，在人才引进上开展校企共同培养和双向选择。

　　《 人民日报 》（ 2023年05月29日 19 版）

(责编：袁勃、胡永秋)
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