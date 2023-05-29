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前4月汽车出口同比增长76.5%（新数据 新看点）

新能源汽车对汽车出口增长贡献率达51.6%

2023年05月29日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：商务部
　　制图：张芳曼

　　本报北京5月28日电  （记者罗珊珊）记者近日从商务部例行发布会获悉：今年前4月，我国汽车出口149.4万辆，同比增长76.5%。

　　近年来，我国汽车出口稳中向好，产品结构持续优化。贸易规模逐步扩大。2021年、2022年汽车出口增量连续两年均在100万辆以上。市场日益多元。前4月，我国汽车出口至204个国家和地区，其中向“一带一路”沿线国家出口136.4亿美元，增长1.2倍，占比45.9%；向发达经济体出口124.1亿美元，增长1.2倍，占比41.8%。新能源汽车贡献重要的增量。前4月，新能源汽车出口占汽车整体出口金额比重提升至42.9%，对汽车出口增长贡献率达51.6%。

　　下一步，商务部将会同相关部门重点做好三方面工作：一是加强运输保障，扩大汽车出口运力；二是鼓励汽车企业与国内外金融机构合作，在依法合规、风险可控的前提下，创新金融产品与服务，更好满足企业需要；三是支持汽车企业完善国际营销和售后服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力。

　　《 人民日报 》（ 2023年05月29日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)
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