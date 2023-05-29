刘方强

放下深水取样器，待其沉入水下5米左右，再上提取水……近日，在新安江皖浙两省交界处，两省的生态环保工作者站在采样船头，从江中取水，开展水质联合监测。

“安徽、浙江各带走一瓶水样回去检测，并测算出水质的P值。”安徽省黄山市歙县生态环境执法监测站采样员洪庆平告诉记者，每个月定期进行两次联合监测，双方人员共同登船采样。

洪庆平所说的P值是指以高锰酸盐、氨氮、总氮、总磷作为四项考核指标计算出的衡量水质的数值，P值越小表示水质越好。

新安江发源于安徽省黄山市休宁县，向东流入浙江省杭州市淳安县，是一条跨越皖浙两省的河流，更是长三角地区重要的生态屏障。

本世纪初，新安江流域生态安全面临严峻挑战。当时，黄山市正处在工业化、城镇化加速发展阶段，大量污水和垃圾经新安江流入千岛湖，水体富营养化趋势明显。

为共同保护新安江，皖浙两省于2012年正式建立新安江流域生态补偿机制，这也是全国首个跨省水环境补偿试点。按照约定，水质不达标，安徽补偿浙江；水质达标，浙江补偿安徽。

十年来，安徽年年实现水质达标的承诺，并且P值持续下降，两省交界断面水质常年优于Ⅱ类水质。安徽省也因此累计获得了补偿资金62.7亿元，用于新安江生态保护和绿色产业培育。

“虽然计算公式和补偿标准越来越严，但2022年P值为0.70，远低于0.95的补偿标准。”歙县新安江流域生态保护发展中心副主任李志平说。

在距离采样船不远处，一艘全自动垃圾打捞船正在水面巡逻作业，网格型的传送带伸入水中，前方的漂浮垃圾随着传送带的转动被提升到船上的存储箱内。

“现在一天打捞上来的垃圾也就一两百斤，主要是枯枝烂叶。”打捞船驾驶员张公良说，与以前相比，现在的工作轻松多了。据他回忆，几年前，每当汛期来临，岸上大量的生活垃圾被冲到水里，加上树枝、水草等，一天打捞的垃圾能达到两吨。

张公良今年61岁。2017年，从事水上运输的他响应政府号召，卖掉了自己的运输船，加入了水上打捞队。目前，他所在的打捞队共有10名队员，主要由退捕上岸的渔民组成，负责歙县小川乡至街口镇新安江约23公里水面的巡逻保洁工作。

“每当看到水上漂着垃圾，心里就不舒服。我们保护好新安江，也是在为环境作贡献，所以我很自豪。”张公良说。

从皖浙两省交界处沿江而上28公里，记者来到新安江山水画廊风景区游船码头。下午两点，大批游客已经登上“山水画廊”游船，迫不及待想要一览两岸的如画美景。

“生态好了，游客也多了起来，今年五一假期，每天有超过5000人坐船，我们的船都爆满，最后都没有船了。”船长朱淦利说。当然，在享受生态改善带来红利的同时，游船公司也参与到新安江生态环境保护当中。

2017年，歙县正式启动实施船舶污水上岸，完成船舶污水上岸设施建设，改造船舶29艘，拆解退出市场37艘，实现新安江船舶污水“零排放”。

水质采样船、垃圾打捞船、游船……这些船只穿梭在新安江上，与青山碧水、白墙黛瓦的古村落交相辉映，构成一幅动态的山水画。“新安江流域生态补偿实施十余年来，沿岸百姓的环保意识更强了，旅游收入也增加了，实现了生态保护与经济发展双丰收。”李志平说。

新华社合肥电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经