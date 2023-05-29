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1小时59分钟飞行见证C919“成人礼”

贾远琨
2023年05月29日09:04 | 来源：新华社
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航班号MU9191，起飞时间10点32分，登机口上海虹桥国际机场49号……记者作为国产大飞机C919商业首航的旅客开始沉浸式体验之旅。

摆渡车搭载首航旅客从登机口驶向中国商飞公司向中国东航交付的全球首架C919飞机。在行驶途中，停靠在机坪上来自各航空公司的种种机型尽收眼底。上海虹桥国际机场是我国重要的空中门户，这里服务过世界上几乎所有最先进的飞机，今天终于出现了执飞中国民航商业航班的C919的身影。

一架中国东航白色涂装的C919飞机停靠在远机位，远远望去，它的涂装和中国东航机队的其他飞机一样，但首航旅客中有不少人一眼就认出了它，“这架就是C919，它的机翼构型和其他飞机不一样！”

不少首航旅客是国产大飞机的“发烧友”。他们有的虽然从事着和飞机并不直接相关的工作，但却对C919的设计特点、试验情况、运营进展如数家珍。甚至有的旅客是专程从太原、北京飞到上海来体验C919商业首航。

128名旅客陆续登机，人们边走边拍，迫不及待地记录下C919的每一个细节。“过去只能在网络上、电视上看到，这次终于见到真机了。”首航旅客赵明睿说。“全球首架”的“中国印”标识、B-919A的特殊“身份证号”，以及机头显著位置的C919标志，都被旅客一一抓拍下来。

在众人的见证下，C919飞机缓缓滑上跑道。这一刻，机舱安静了下来，大家都等待着激动人心的起飞时刻到来。滑行、加速、抬头、直插云霄……C919起飞一气呵成，飞机离地的那一刻，机舱内响起热烈的掌声。

飞机进入平飞后，本次航班的乘务长为每一位旅客送上了一张纪念登机牌，上面写着“欢迎搭乘中国东方航空C919首航航班”。旅客的餐食也是特别定制款，布丁蛋糕上的巧克力上有“全国首架”标识和C919图案，座椅靠枕上还印有“东方风来，翼起翱翔”。

下拉式行李箱、彩虹灯带、宽敞的座椅和走廊、人性化的充电接口……不少机舱内设计的“小心思”都受到旅客的好评。“机舱内设施与干线市场的主力机型没什么区别，空间还更宽敞，噪音也比预想的小，乘坐非常舒适。”旅客李先生说。

C919首航航班上还有不少中国东航和中国商飞的工作人员，他们认真地倾听并记录下旅客的反馈，不断优化，让C919更加贴近市场需求。

记者在飞机上采访了C919总设计师吴光辉。他说：“C919自交付中国东航后，进行了密集的验证飞行，整体表现很好，已经充分验证了航线运营能力。投入市场后，就要接受市场的检验，希望它能够不断提高本领，越飞越好。”

经过1小时59分的飞行，12点31分，C919平安降落在北京首都机场。北京首都机场以代表着民航最高礼仪的“水门”仪式迎接C919。洗去来路浮尘，开启崭新征程。C919圆满完成商业首航，中国民航商业运营国产大飞机正式“起步”。

C919商用了，好比完成了学业进入社会，要与旅客面对面、与航空公司肩并肩，接受来自市场的种种考验。

有旅客调侃说，中国东航App上显示C919机龄5个月，“这么年轻就开始打工了”，调侃中充满了对C919的呵护和厚爱。的确，首航对于走过16年设计、研制、试验、取证、运营历程的C919来说就是一场“成人礼”，刚刚步入民航市场的它还非常年轻。

C919要成为一架旅客爱坐、飞行员爱飞、航空公司爱买的好飞机，还需要在商业运营航图上不断学习、进步，正如中国东航运营C919的目标“飞出安全、飞出志气、飞出品牌、飞出效益”，让C919在中国民航市场上茁壮成长。

新华社上海5月28日电

(责编：王震、陈键)
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