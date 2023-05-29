云手机通过在云端虚拟出手机操作系统，将本地的存储、计算、渲染全部迁移到云上，操作系统以及各种应用均运行在云端，以实现硬件与性能的解耦。本地设备将用户的每一次触屏、陀螺仪的每一次转动等数据上行同步至云端；云手机运行的实时画面，则会以音视频流的形式下行传输至本地设备显示。

◎本报记者 刘 艳

如今，算力已成为数字经济时代新的生产力，正逐渐改变着普通民众的工作及日常生活。

在5·17世界电信和信息社会日这个颇具意义的节点，中国移动将云手机作为5G算力终端产品的标志性应用推向大众市场。随着我国三大电信运营商加快了全面系统推动云手机商用的步伐，用户使用实体手机时的诸多痛点问题有望得到改善。

让云计算普惠民众

如中国工程院院士王恩东所言，云计算以“云”托起了源源不断的数据。以强大的“计算”为能源，数据创造出更新更高的价值，是行业、企业数字化建设的有力支撑，是我国数字经济建设的支柱型产业。

但是，云计算又该如何更好地与普通民众的信息生活相融合？

一直以来，手机作为硬件设备，始终难以与软件解耦。从主流电商平台的数据来看，基本配置为8G运存、128G内存的5G手机，市场门槛已降至1500元左右，5G手机普惠民众大势已成。

但是，随着我国各类应用的海量出现，手机硬件存储空间的不可扩展性这一劣势也更显突出。与此同时，手机硬件有限的算力也在限制着用户体验。高性能处理器通常仅适配各手机品牌的旗舰机型，而旗舰款与入门款的价格差距，往往令消费者望而却步，这种矛盾对普惠算力提出了更高的挑战，云手机应运而生。

云手机通过在云端虚拟出手机操作系统，将本地的存储、计算、渲染全部迁移到云上，操作系统以及各种应用均运行在云端，以实现硬件与性能的解耦。本地设备将用户的每一次触屏、陀螺仪的每一次转动等数据上行同步至云端；云手机运行的实时画面，则会以音视频流的形式下行传输至本地设备显示。

中国移动市场经营部副总经理周武介绍，中国移动云手机是一款运行在云端的虚拟手机，是5G时代实体手机的延伸，响应的是用户“更轻巧、更快速、更安心、更便捷”的算力服务需求，是中国移动最新发布的“数字惠民计划”的重要内容，是中国移动为推出数字惠民服务而提供的“看得见、摸得着”且唾手可及的数字应用产品。

中国移动强调，以“算存增强、安全私密、端云协同”为关键特性，中国移动云手机将成为个人通往数智世界的新入口、企业开展数字化业务的新渠道、政务服务安全可控的新抓手。

随着5G时代的深入和云网融合的推进，云手机的应用舞台变得宽广。但是，此前云手机概念流行产品表现乏力，真正有动力、有能力去推广云手机的，目前看来只有电信运营商，不仅因为他们一呼百应的产业链关键地位，更因为没有哪个产品比云手机能够更直接地体现“云网融合”这一电信运营商的重要发展战略。

突破手机配置束缚

手机已是人们工作、生活须臾难离的重要工具，面对如雨后春笋般不断涌现的各种类型的手机，人们挑选的重要因素依然是强劲的性能、超大的容量、长时间的续航等硬件指标。

尽管各大手机厂商想尽办法提升手机性价比，但痛点始终存在，无论多好的实体手机，存储空间似乎越来越难以满足消费者的应用需求，而对于有着“公私分离”需求的手机用户，烦恼尤多。

如果手机能够超越终端性能，让消费者获得更高性能的服务，上述痛点也就迎刃而解。而这，正是云手机的优势所在。

云手机让“手机”这一概念不再是人们固有印象中的实体。理论上有了云手机实体手机的存储空间可以很小，与网络无关的硬件性能也可以不太讲究。这是因为，在云端算力支持下，用户使用云手机的时候，可通过App、H5、小程序等多端操控，获得额外存储空间和端云协同体验，扩展应用和数据存储，实现实体手机的延伸应用。

科技日报记者从北京移动了解到，相比实体手机，中国移动云手机有4个方面的提升。

第一，算力增强，应用一点即下，畅玩大型游戏。基于随时随地都能获取的拥有强大算力的云服务，云手机可借助云端图形处理器算力，轻松完成复杂计算处理、图像渲染等任务，实现低端手机畅玩高端游戏。此外，由于计算、渲染在云端完成，终端的发热及续航问题得以大幅改善，全天挂机也没有电量焦虑，同时节省了大量手机存储空间。

第二，手机“瘦身”。云手机提供了应用备份空间，不占用本机存储，用户可以将不常用或占用存储空间大的应用一键上传到云端，解放本地手机存储。

第三，三重保护用户安全与隐私。云手机通过三重保护、数据隔离，可实现公私分离，或满足个人私密社交需求；应用安装在云端，可降低App对个人位置、通讯录等关键隐私信息的收集，防止隐私泄露。

第四，一机多号、应用分身，带来效率提升。一台云手机可绑定多张号卡。每张号卡可用于应用分身、游戏多开，可多账号同时在线，避免频繁切换。基于上述功能，还可实现公私分离，工作、生活界限分明两不误，多号多开效率高。

多重措施保护云端信息安全

云手机并非新鲜事物，早在十年前，阿里巴巴就提出过云手机的概念，但因为网络无法匹配需求，影响了用户体验，而没有发展起来。

云手机走向普及，离不开5G、千兆网络等通信“大动脉”和算力基础设施“大心脏”的强劲推动作用。据中国移动总经理董昕介绍，仅中国移动就已开通5G基站超155万个，千兆宽带覆盖3亿户家庭，服务器总算力超8EFLOPS（每秒浮点运算次数），高价值数据超650PB。

但是，5G网络、算力设施的建设已相对成熟，为什么早期经营云手机业务的厂家，没有“修成正果”？

在通信行业独立分析师黄海峰看来，早期云手机的发展主要存在三大挑战，网络能力不足，难以突破体验临界值，规模发展面临挑战；公有云的云渲染技术等关键云化技术未能突破；生态发展滞后，App适配性不足，缺乏应用支撑。

网络资源、算力节点分布、专业技术、用户数量、流量、号卡、安全存储等电信运营商独有的能力和优势，突破了云手机发展困境，将实体手机能力向云端延伸。

黄海峰强调，作为信息中枢，各式各样的信息都在手机上汇总。多部手机看似可以解决问题。然而，一方面，信息彼此之间并不是完全没有联系的。另一方面，同时携带多部手机也增加了消费者的使用和管理成本。为了让手机更加轻便化、多样化，云手机将会是未来发展的新趋势。

数据、硬件都搬上了“云端”，该如何保证云手机的信息安全？中国移动的答案是，可利用数据云端加密存储等技术，保护信息在云端的处理与流转；同时，云手机将提供设备锁、应用锁、云手机一键隐藏等三重加密，保护用户隐私。最后，云手机产生的数据“不落地”，即数字世界和个人生活的信息隔离，也在一定程度上能够保障信息安全。

(责编：王震、陈键)

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