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数字经济已成产业发展“主赛道”

◎本报记者 吴纯新 实习生 张雨婷
2023年05月29日09:14 | 来源：科技日报
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“要在大国竞争中掌握数字经济先机，必须在‘硬条件’和‘软科技’上下足功夫，尊重企业主体创造性，激活其‘使命感’，让数字技术服务高质量发展，助力千行百业转型升级。”5月22日，中国国际经济交流中心副理事长杨伟民、中国工程院院士刘经南等近二十位专家学者从国际竞争、科技创新、平台企业发展等多个维度为数字经济建言献策。

当天，2023数字经济（东湖）论坛在湖北武汉举办。该论坛以“数字经济新机遇·新作为”为主题，设置数字经济与平台高质量发展、数字生态与科技创新、数字经济与实体经济融合之路三大议题。

“数字化已成为改变国际竞争格局的关键力量。谁掌握了数字化发展的主动权，谁就占领了未来发展的制高点。”武汉大学校长、中国科学院院士张平文表示。

目前，我国数字经济规模已达50.2万亿元，占GDP比重提升至41.5%，总量稳居世界第二，仅次于美国。

中共中央党校经济学教研部副主任许正中指出：“数字经济是大国竞争的‘新赛道’，也是中国式现代化的‘主赛道’。”

在为国内提供丰富应用与服务的同时，我国数字科技企业出海步伐也在不断加速。

目前，微信跨境支付已覆盖69个国家和地区，境外合作机构超千家，境外商户超400万。过去两年，来自东南亚商户的活跃微信小程序数量增长10倍。包括泰国最大商超BigC、运营新加坡动物园的万态保育集团等知名商户均入驻微信小程序。华为云已布局全球29个区域和75个可用区，华为在全球发展了超3.8万家伙伴，覆盖金融、物联网、教育等各个领域。直播、短视频带货等具有中国特色的电商模式，也正在为中国联通世界创造更多机会。

“平台是‘流动的实体’。”中国国际经济交流中心总经济师陈文玲表示。杨伟民也认为，纯粹的线上并不存在，线上的背后是线下方方面面的“实”。平台的兴起与发展，尤其是以视频号为代表的数字工具，使得每个人都可以是独立经济实体，创造更多价值，平台经济已然是数字经济的核心。

(责编：王震、陈键)
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