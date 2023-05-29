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显示玻璃：打开世界的“多彩视窗”

2023年05月29日09:24 | 来源：光明日报
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原标题：【科技改变生活】显示玻璃：打开世界的“多彩视窗”

【科技改变生活】

0.12毫米，一张A4纸的厚度，这是玻璃吗？

1000多项技术瓶颈，逐一突破！2018年，这个厚度创造了世界最薄触控玻璃的纪录！

当这块玻璃被轻轻地弯曲成一道彩虹状时，中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿的演示，让周围人惊叹不已！

可别小看随处可见的玻璃，它已有6000多年历史。过去数百年中，玻璃支撑了显微镜、望远镜、试管的诞生，掀起世界光学和生物技术革命，推动人类科技进步。

进入21世纪，随着玻璃组分、制备工艺等的不断创新，玻璃成为广泛应用于信息显示、新能源、生物医药、航空航天、深海探测等新兴领域的关键功能材料。

今天，显示玻璃，更是我们每个人都离不开的“神器”。当指尖在手机触摸屏上自由滑动，世界和远方，便在你眼前；这触碰，仿佛打开一扇“多彩视窗”。

触摸屏越薄，用户体验越炫酷。“这是我们运用浮法玻璃生产工艺，也就是熔融的玻璃液自由流淌到锡液上进行展薄、拉伸的成形方法。”彭寿介绍，在突破原料提纯、玻璃组分及配方、新型熔化、超薄成形等系列技术瓶颈后，我国拥有了这一技术的自主知识产权，创造了浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃纪录。

既然超薄玻璃能卷曲，那么能否像A4纸一样近乎折叠呢？彭寿在思考、探索。

2020年，彭寿和他的团队在国内率先开发出30微米柔性可折叠玻璃，再创一项中国第一、世界领先的成果，形成了全国产化超薄柔性玻璃产业链。

30微米，也就是0.03毫米，这是目前工业化最薄的可折叠玻璃！日夜不休的弯折测试，折叠100万次后没有一丝裂纹！

“这一成果解决了关键原材料领域的‘卡脖子’技术难题，保障了信息显示供应链和产业链安全。”彭寿说，柔性可折叠玻璃，因其极薄、柔韧性强、耐用性高和出色的折痕控制等特点，成为折叠屏手机盖板玻璃的首选。还有液晶电脑、液晶电视、车载显示屏，玻璃同样在“大显身手”。

其实，每块显示屏背后，都有3种显示玻璃作为支撑并发挥不同作用——由上往下分别为高强盖板玻璃、超薄触控玻璃以及显示玻璃基板。其中，第三层显示玻璃基板是新型显示产业的核心材料，也是显示终端屏幕的重要组成部分，被誉为玻璃领域“皇冠上的明珠”。

“下一步，我们要把显示玻璃向大尺寸化、复合化、功能化方向发展，我们希望研发出10微米的极薄玻璃，作为半导体、柔性太阳能电池等领域的新型基底材料，其应用前景会更加广阔。”彭寿团队开始攻克下一个目标。

（本报记者 金振娅）

(责编：罗知之、陈键)
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