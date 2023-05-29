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高科技产品到底有何精妙之处

——来自中关村论坛的报道

2023年05月29日09:25 | 来源：光明日报
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原标题：高科技产品到底有何精妙之处

2023中关村论坛于5月25日至30日在北京举行，该论坛以国家级、前沿性和国际化为特色，设置了丰富的论坛会议、展览展示等板块。在2023中关村论坛前沿信息科技展区及2023中关村论坛展览（科博会）的现场，记者看到了复杂的“光子信息”产品以及芯片、无人直升机等创新产品。这些高科技产品到底有何精妙之处？其成长的背后又有哪些助力？记者就此采访了相关专家。

光子产业，追“光”而来

在摩尔定律走向极限的背景下，要想信息密度和速率得到进一步有效提升，难度越来越大。而信息作为驱动人类向前发展的底层动力之一，正在爆发式地向前发展，尤其是在人工智能、云计算、智能驾驶等领域。

“‘光子’凭借超高速度、超强并行性以及超高带宽、超低损耗的优异物理特性，被认为是新一代信息技术的基石，可以有效解决信息传输速率和功耗的问题。光子产业也被认为是21世纪最具战略性、基础性和先导性的新兴产业。而现在，我们正处于从集成电路到集成光路的范式转移阶段。”中科创星创始合伙人米磊说。

在2023中关村论坛前沿信息科技展区，记者看到，山河光电带来了超表面光芯片。据米磊介绍，这一产品可以在兼具光谱、偏振、深度等功能的基础上，将传统摄像头进一步微型化，变身“超级眼睛”，有望解决雨天、雾天、灰尘和黑暗等低光、低对比度等恶劣环境下的物体识别与探测问题，精确获取到信息，应用于自动驾驶和安防等领域。同样的技术还能应用于精准医疗，帮助癌症的排查。

米磊告诉记者，在信息传输领域，虽然5G已经很普及，对于公众而言大部分需求都能得到满足，但是随着通信和AI的发展，现有的传输速率和安全可靠性并不能满足其需求，因此更高速率的光通信芯片尤为关键，但长期以来这些技术都掌握在国外厂商手里。而此次源杰科技展出的25G激光器芯片则为高端光芯片和人工智能的发展提供了助力。目前，源杰科技生产的25G产品已经出货，50G产品已处于客户验证中，100G产品研发进展顺利。

米磊介绍，在信息处理领域，计算机一直在追求实现超越人脑。有研究显示，大脑具备860亿个神经元，可以在很短的时间内对某些复杂的事情作出判断，且能耗很低，这类事情如果用超算来计算，可能需要几十分钟。而使用光子芯片的计算机，则可能实现像人脑一样高速、低功耗的运算。例如，曦智科技基于光子矩阵计算、片上光网络和片间光网络等核心技术研发的PACE，在单个光子芯片中集成了超过10000个光子器件，运行1GHz系统时钟，运行NP完全计算问题的速度可达目前高端GPU的数百倍。

“在信息显示领域，我们日常接触到的屏幕主要是OLED，常应用于手机、电脑、电视等显示领域。但OLED屏幕会出现烧屏、闪眼等情况，且无法支持高分辨率，对于用户而言，‘友好度’不足。”米磊说，而Micro-LED具备自发光特性，既能够保持高亮度、高清晰度，还具有较长使用寿命，“本次参展的赛富乐斯带来了原创性的纳米孔量子点颜色转换技术，解决了长期存在的微显示芯片红光效率低和RGB集成问题，为下一代显示应用提供更丰富的色彩、更高效率和更优的性能。”

“光子技术是根技术，是推动科技进步的核心技术。”米磊说，在前沿信息科技展区，希烽光电、橙科微电子、鲲游光电、锐思智芯、光子算数、卓镭激光、中科微精等企业都带着其最新的光子产品参展，“未来，光学成本可能会占到所有科技产品成本的70%。”

专精特新“小巨人”，在崛起

小巧轻便的水泵产品、5G用GaN功率器件及5G毫米波率芯片、新型航空发动机核心部件单晶涡轮叶片、MK18无人直升机……在2023中关村论坛展览（科博会）顺义展区，一件件展品体现着北京市顺义区科技创新的含金量。

作为北京建设国际科技创新中心的重要组成部分，顺义区以“北京创新产业集群示范区”为主题积极参展，在展区北侧集中展示顺义区三大主导产业科技创新成果，南侧集中展示北京中德产业园园区企业发展成果。

此次顺义区共遴选30家企业的多项科技成果参展。其中，新能源智能汽车领域4家，航空航天领域3家，第三代半导体领域5家，战略性新兴产业领域4家，中德产业园企业14家。

据顺义区科委相关负责人介绍，近年来，顺义区以创新产业集群示范区为主阵地，纵深推进北京国际科技创新中心建设，区域科技创新力、竞争力、影响力得到显著提升，科技创新对高质量发展的支撑作用不断显现。全区国家高新技术企业保有量连续多年实现两位数增长，引进和培育了一批科技型中小企业、“专精特新”企业、“小巨人”企业。科技成果转化承载区建设稳步推进，一大批科技成果在顺义转化落地，多项成果达到国内外领先水平。

科技成果能够快速转化，离不开顺义区为这些企业科技创新提供的有利政策和良好环境。顺义区在全市率先成立科技成果转化工作专班，畅通科技成果转化“最后一公里”，形成全区“一盘棋”的工作局面。

纳米，是微观世界的度量单位。而埃米，是纳米的十分之一。位于北京市顺义区的埃米空间新材料孵化基地取名“埃米”，来源于新材料孵化器英文缩写AMI的谐音。近年来，埃米空间新材料孵化基地通过提供基础孵化服务、平台服务、产业服务、投融资服务加速项目产业化进程，深耕第三代半导体、新能源汽车、航空航天等高精尖产业，成为市级引领类标杆孵化器。

北京漠石科技有限公司于2019年12月入驻埃米空间，致力于第三代半导体所需的高可靠、高导热AMB陶瓷线路板的研发生产，解决相关技术难题，实现核心产品的自主可控，产品主要应用于航空航天、轨道交通等领域高端功率器件。

“目前漠石科技已掌握AMB陶瓷线路板全流程生产工艺，拥有系列自主知识产权的钎焊浆料生产能力，年产陶瓷线路板10万片以上，产品性能指标达到国际先进水平，通过多家客户验证，目标达到百万片级产能，成为国内知名AMB陶瓷线路板供应商。”该公司经理张明忠说。

“为解决埃米空间在孵企业漠石科技场地需求难题，我们积极联系中关村顺义园管委会，多次开展座谈和实地踏勘，解决发展诉求，为企业排忧解难。”顺义区科委副主任滕莉说，“我们还建立联盟工作群，每月定期收集孵化器入孵企业、知识产权申报、活动举办等方面进展情况，制定精准工作台账，不断强化对孵化器的全过程管理及监督，助力孵化载体专业技术服务能力不断提升。”

记者了解到，近年来，世界500强企业纷纷入驻顺义，2万余名海内外创业者来到这里寻找机会，近2000家国家高新技术企业在这里成长，一批专精特新“小巨人”从这里崛起……科技创新潮正在顺义澎湃涌动。

（本报北京5月28日电 本报记者 张亚雄 董 城 张晓华）

(责编：罗知之、陈键)
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