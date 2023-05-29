王绍绍

5G矿井、智慧防汛、数字乡村……近年来，“数字赋能+N”模式持续产出新成果，为高质量发展安装上了“智慧大脑”。在2023中国国际大数据产业博览会上，网络化、数字化、智能化生产制造的新模式，开发了丰富多样的数字技术应用场景。

多位与会嘉宾表示，数字化是全球科技革命和产业变革的焦点，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字技术与实体经济深度融合，大数据、大模型、大算力给未来社会带来巨大的发展空间，数字经济的澎湃动能已成为驱动经济发展的关键力量。

数字政务优化便民服务

“加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的关键所在。”中国信息协会副会长李红说。

我国正加速向“数字强国”迈进，数字化既是城市管理的“提效器”，也是人们幸福美好生活的“助推剂”。北京大学兼职教授杨学山表示，数字政府是建设数字中国的重要组成部分，是治理体系现代化和治理能力现代化的重要组成部分。

业内专家介绍，经过十几年的发展，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，数字技术创新能力快速提升，人工智能、云计算、大数据、区块链、量子信息等新兴技术跻身全球第一梯队，数字经济发展规模全球领先，总量连续多年位居世界第二，数字政务治理服务效能显著增强，电子政务排名成为全球增幅最高的国家之一。

信息化时代，政务服务不仅要走“心”，更要走“新”。只有不断创新服务平台，充分利用大数据、人工智能、物联网等技术，才能更好地提高行政效率以及群众的办事效率。

在“数字政务”领域，长威科技提出了多个具有针对性的解决方案。其中的“政务一体化办公平台”运用跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨领域的协同工作模式，有助于推动形成政务一体化办公体系，提高行政效率。以“12345便民服务平台”为例，它像是一位智慧的政务服务“总客服”，只需群众在手机上点一点，即可进行线上提问题、提建议、表诉求等，让数据多跑腿，群众少跑路。

上述专家认为，要发展高效协同的数字政务，应统筹推进政务数字化建设，打破数字孤岛，以数字技术服务党政机构职能转变、制度创新、流程优化，将数字化理念思维和技能素养融入履职全过程，推进国家治理现代化。

数字孪生驱动虚实耦合

“当前，时代之变的特征更加明显，人工智能产业、数字经济、元宇宙共享数字经济等为代表的新技术不断涌现，人工智能技术、数字孪生正在不断的冲击和改变着全人类的生产生活方式和社会分工。”中国产学研合作促进会会长王建华表示。

据了解，数字孪生是以物联网为媒介，实现物理世界和数字世界的耦合，从而实现预测未来、模拟决策的数字映射系统。目前，数字孪生已从最富有成效的制造业向智慧城市、医疗保健、物流、零售等更多行业领域延伸。

《“十四五”数字经济发展规划》提出，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。

近年来，我国在数字孪生方面开展了诸多探索和实践。2022年，贵州高速集团创新性地提出了“坝陵河大桥路桥隧一体化管理平台”，将“数字孪生”技术融入到桥梁运管的工作中。

据霸凌河大桥相关负责人介绍，该平台接入了287个物联感知设备，14大类感知数据，全天候实时监测桥梁的各项指标数据，实现了物理桥梁与虚拟桥梁的数据实时映射和可视化管理。同时基于游戏图像引擎技术，实现了数百平方公里场景秒级呈现，并利用高精地图、数字孪生、物联网、视频智能分析等技术，对桥梁健康监测、资产管理、设备感知、养护维修、交通检测、应急指挥等7个方面进行全面管理，可有效实现高速公路桥梁场景的智慧化管控。

在数字孪生技术加持下，桥梁养护效果大大提升。上述负责人表示，“坝陵河大桥路桥隧一体化管理平台”可对大桥的病害、事故、事件等实现厘米级高精定位。

目前，我国数字孪生城市建设已驶入“快车道”。业内专家表示，数字孪生技术在交通管理、能源管理、规划设计、环境监测等领域已形成了一些有代表性的应用场景，并向预警预测、场景仿真推演、智能决策等方向深入发展，是接下来城市数字化转型的重要方向。

数据要素激活产业数字化潜能

数据是数据经济的基础和核心要素，推进数据价值释放是产业数字化的必由之路。当前，以数据要素为驱动的数字经济正加速演进，激活数据要素潜能已经成为做大做强数字经济的新动能，成为推动经济社会高质量发展的新引擎。

此前印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度，共计20条政策措施，初步形成了我国数据基础制度的“四梁八柱”。“数据二十条”的出台，标志着我国数据要素市场进入规范性探索阶段，数据要素市场有望迎来井喷式发展。

目前，我国多地开展了数据要素市场化探索。例如，北京建立数据特区，发布金融、交通、空间等领域的公共数据专区，开展公共数据专区授权运营，推动公共数据有条件开放和社会化应用；上海重视要素融合和生态构建，打造“一核三园两港”空间布局，构建高水平的数据要素产业集聚区；深圳发挥先行示范区优势，开展首席数据官、数据生产要素统计核算、数据产权登记、数据资产入表等试点工作，打造数据要素市场制度创新高地。

“推进数字产业化，并非简单地去做信息化，而应激活产业生态链里的数据要素，让数据在传统产业中产生价值。”清华大学互联网产业研究院院长、清华大学经济管理学院教授朱岩认为，发展产业数字化，应加快数据要素市场发展，推动数据要素交易流通。

在2023数博会展会现场，北岸控股发布了攀雀智能建造平台和崑伦元城市综合管理平台2.0产品，展示了片区全域时空数字化管理和数据资产高效运营的最新力作。依托“新城建”产业链与“数据要素”价值链的互补，北岸控股集团推进数字经济与实体经济的双向转化与承载，形成了“数字产业化”和“产业数字化”现代产业体系和技术创新体系。

与会专家表示，以数据为关键要素的数字经济迎来新的时代机遇，应加速推进政用、商用、民用数据共享、流通、开放，加快构建产权制度完善，流通交易规范，数据供给有序，市场主体活跃，激励政策有效，安全治理有力的数据要素市场体系，着力打造国家数据生产要素流通核心枢纽，充分释放数据要素潜能，助推数字经济高质量发展。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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