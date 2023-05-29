人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

神舟十六号乘组简历：三人都是博士 两名“85后”

2023年05月29日11:11 | 来源：人民网
小字号

景海鹏

景海鹏

景海鹏，男，汉族，籍贯山西运城，中共党员，博士学位。1966年10月出生，1985年6月入伍，1987年9月加入中国共产党，中国人民解放军航天员大队特级航天员，陆军少将军衔。曾任空军某师某团司令部领航主任，被评为空军一级飞行员。1998年1月入选为我国首批航天员。曾任陆军某部队副部队长，航天员大队大队长、载人航天工程航天员系统副总指挥。2008年9月，执行神舟七号载人飞行任务，同年11月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并颁发“航天功勋奖章”。2012年6月，执行神舟九号载人飞行任务并担任指令长，同年10月，被中共中央、国务院、中央军委授予“二级航天功勋奖章”。2016年10月，执行神舟十一号载人飞行任务并担任指令长，同年12月，被中共中央、国务院、中央军委授予“一级航天功勋奖章”。2017年，被中央军委授予“八一勋章”。2018年，被中共中央、国务院授予“改革先锋”称号，并颁授“改革先锋”奖章。2021年，被评为第八届全国敬业奉献道德模范。2022年6月，入选神舟十六号载人飞行任务乘组并担任指令长。

朱杨柱

朱杨柱

朱杨柱，男，汉族，籍贯江苏沛县，中共党员，博士学位。1986年9月出生，2005年9月入伍，2006年12月加入中国共产党，中国人民解放军航天员大队四级航天员，陆军上校军衔。曾任战略支援部队航天工程大学副教授。2020年9月，作为航天飞行工程师入选为我国第三批航天员。2022年6月，入选神舟十六号载人飞行任务乘组。

桂海潮

桂海潮

桂海潮，男，汉族，籍贯云南施甸，中共党员，博士学位。1986年11月出生，2020年7月加入中国共产党，北京航空航天大学教授、博士生导师。2020年9月，作为载荷专家入选为我国第三批航天员。2022年6月，入选神舟十六号载人飞行任务乘组。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
转播：神舟十六号航天员记者见面会
　　人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，5月29日11时，神舟十六号景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员将在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。…
专家热议：加快构建具有中国特色的ESG指标体系
　　人民网北京5月29日电 （记者栗翘楚）随着环境、社会和治理（ESG）因素在投资决策中的重要性日益增加，越来越多的机构开始推出ESG指数或报告。ESG是英文Environmental（环境）、Social（社会）和Governance（公司治理）的首字母缩写。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部