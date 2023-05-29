今天（29日）11时，景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员在酒泉卫星发射中心问天阁与中外媒体记者集体见面。

景海鹏同志简历

景海鹏，男，汉族，籍贯山西运城，中共党员，博士学位。1966年10月出生，1985年6月入伍，1987年9月加入中国共产党，中国人民解放军航天员大队特级航天员，陆军少将军衔。曾任空军某师某团司令部领航主任，被评为空军一级飞行员。1998年1月入选为我国首批航天员。曾任陆军某部队副部队长，航天员大队大队长、载人航天工程航天员系统副总指挥。2008年9月，执行神舟七号载人飞行任务，同年11月，被中共中央、国务院、中央军委授予“英雄航天员”荣誉称号，并颁发“航天功勋奖章”。2012年6月，执行神舟九号载人飞行任务并担任指令长，同年10月，被中共中央、国务院、中央军委授予“二级航天功勋奖章”。2016年10月，执行神舟十一号载人飞行任务并担任指令长，同年12月，被中共中央、国务院、中央军委授予“一级航天功勋奖章”。2017年，被中央军委授予“八一勋章”。2018年，被中共中央、国务院授予“改革先锋”称号，并颁授“改革先锋”奖章。2021年，被评为第八届全国敬业奉献道德模范。2022年6月，入选神舟十六号载人飞行任务乘组并担任指令长。

朱杨柱同志简历

朱杨柱，男，汉族，籍贯江苏沛县，中共党员，博士学位。1986年9月出生，2005年9月入伍，2006年12月加入中国共产党，中国人民解放军航天员大队四级航天员，陆军上校军衔。曾任战略支援部队航天工程大学副教授。2020年9月，作为航天飞行工程师入选为我国第三批航天员。2022年6月，入选神舟十六号载人飞行任务乘组。

桂海潮同志简历

桂海潮，男，汉族，籍贯云南施甸，中共党员，博士学位。1986年11月出生，2020年7月加入中国共产党，北京航空航天大学教授、博士生导师。2020年9月，作为载荷专家入选为我国第三批航天员。2022年6月，入选神舟十六号载人飞行任务乘组。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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