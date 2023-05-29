任妍

人民网北京5月29日电 （记者任妍）当前，我国奶业正在从数量扩张向质量提升转变，如何实现行业高质量发展，成为业内聚焦的热点。日前，国务院参事、农业农村部原副部长于康震在首届中国羊奶产业与大健康融合发展高层论坛上表示，推进奶业发展是稳住农业基本盘、维护国家粮食安全的重要内容，是坚持人民至上、满足消费需求升级的必然要求，也是促进农牧民增收、推进乡村振兴的有力抓手。

数据显示，2022年全国奶类产量跨越4000万吨大关，其中，牛奶产量达到3932万吨，羊奶和马奶、驼奶等其他畜奶总量只有93万吨，占比仅2.3%。“羊奶作为我国奶业的重要组成部分，也是奶业供给侧结构性改革的重要方向，随着牛奶制品消费不断提高，羊奶发展前景日益凸显。”于康震表示，与牛奶生鲜乳价格高于国际价格不同，奶羊养殖具有投资小、周期短、见效快的优势，我国羊奶生鲜乳价格低于国际价格、具有市场竞争力。

农业农村部全国畜牧总站党委书记时建忠认为，羊奶产业一头联农户、一头联企业，适宜培育成为巩固拓展脱贫攻坚成果和带动农民增收致富的优势产业。做强做优羊奶产业，有助于巩固拓展脱贫攻坚成果，带动农民增收致富。

日前，中国社科院发布了《中国羊奶粉产业发展研究Ⅱ》，对中国羊奶粉产业发展特点及趋势进行了深度剖析，研究预测，2025年，中国羊奶粉市场规模预计将达近200亿元，2030年可能扩大到近300亿元。

中国奶业协会常务副秘书长张智山表示，当前，羊奶产业发展需要科学研究、精心谋划，扎实推进羊奶产业高质量发展。要充分借鉴牛奶产业发展的经验，加快羊奶产业结构调整，加大羊奶产业转型升级。

“当前羊奶产业发展挑战与机遇并存，一是政策驱动，推进奶业全面振兴；二是消费拉动，推进国民营养健康，羊奶营养价值被越来越多的消费者认可；三是优势赋能，投资相对小、周转相对快，短期扩增规模容易，环境适应性强、耐粗饲性强，发展区域广泛。”美拉小羊品牌负责人认为，企业应立足本地资源优势，深入严格实施产品安全战略，生产高品质的羊奶产品。

针对当前羊奶产业发展面临的机遇和挑战，于康震则提出四点建议：一是强化质量至上意识，巩固消费信心；二是坚持市场需求导向，创新驱动发展；三是加强奶源基地建设，稳定产业基础；四是构建现代产业体系，促进融合发展。

(责编：罗知之、高雷)

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