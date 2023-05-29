人民网北京5月29日电 （记者李彤）“面对‘大国小农’的基本国情，如何把小农户服务好是社会关心的话题。”“近年的农业生产性服务抓住了农业社会化服务体系的‘牛鼻子’。”在日前举办的“第三届中国农业服务者大会”上，参会嘉宾表示，农业的重要发展渠道是拓展农业社会化服务，这是推进多种形式适度规模经营的迫切需要，也是实现质量兴农、绿色兴农的有效路径，更是将小农户引入大产业、大市场，对接现代农业发展轨道的重要途径。未来，农业服务业是极具发展潜力的产业。

会议发布的《中国农业服务业研究报告（2022）》显示，全国现有农业社会化组织104.1万个，服务覆盖面面积18.7亿亩次，带动小农户8900万户。我国小农户具有数量庞大、数据差异等特征，全面推进乡村振兴、全面加快农业农村现代化，必须充分考虑“大国小农”的基本国情农情，实现小农户与现代农业的有机结合。

农业农村部总畜牧师、农村合作经济指导司司长张天佐发言时表示，当前我国农业社会化服务发展势头强劲，正成为促进传统农业向现代农业转型升级的一把“金钥匙”。他说，农业社会化服务是实现中国式农业现代化的基本路径，是推广先进品种、技术、装备的有效载体，实现农业节本增效的有效手段，实现粮食安全的重要保障。

“农业现代化的本质是生产过程的现代化，集中体现在专业化、标准化和集约化上。近年来，我国推进农业社会化服务的实践，解决了多年想解决而没有解决的一系列问题。”张天佐说，在工作推进的过程中要把握好三个方面的问题，其一是注重发挥各类服务主体的作用，不能厚此薄彼，要推动各类主体间的联合与合作；其二要尊重农民意愿，在发展农业社会化服务过程中，充分保障农民的经营自主权；其三支持政策要精准，政府补贴不是普惠式的，更不是给大户，是要解决关键薄弱环节的社会化服务托管问题。

中央农办、农业农村部乡村振兴专家委员会委员张红宇表示，要精准把握农业现代化的发展规律，目前我国家庭农产规模不断扩大，社会化服务作用日趋突显，企业进入农业现象加速。未来，农业体系构建重要的任务是实现小农户与现代农业的有机衔接。这需要构建多元化的新型农业经营主体。“家庭农场+社会化服务”将是适应农业生产经营的重要方式。此外，要培养一批专职农业生产经营的从业队伍，形成“家庭传承者兼业+外来从业者专业”的生产经营格局。

“农业现代化服务是社会分工发展的必然产物，是现代农业经营体系的重要组成部分。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示，在现实社会中不同发展阶段的农业社会化服务体系共存，这是由生产力水平区域性差异决定的。政策导向上，要尊重农业社会化服务发展规律，既不要盲目追求高端化，又不能阻止农业社会化服务的不断升级，要通过发展农业社会化服务建设农业强国。

谈及未来发展趋势，中国人民大学农业与农村发展学院院长仇焕广表示，农业社会化服务将通过土地流转的方式实现土地的规模化经营，规范化将提升服务的质量，服务的领域将不断拓展，市场预测、价格信号传递、产品开发和推介、品牌打造、冷链运输、金融与保险等服务目前比较欠缺。

参会嘉宾还表示，在信息技术快速发展的今天，要进一步加强农业科技社会化服务体系建设，发挥供销合作社服务农民生产生活的科技服务功能，创新开展“农资+”等技术服务，鼓励企业开展农业科技服务，引导企业与农户建立紧密的利益联结机制，加强对农民合作社、家庭农场、农村专业技术协会从业人员的技能培训，不断提高农业科技服务效能。

(责编：罗知之、高雷)

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