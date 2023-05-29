人民网北京5月29日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为贯彻落实党中央、国务院有关部署，财政部会同水利部迅速行动，统筹考虑各地水利工程水毁损失、白蚁等害堤动物对水利工程造成的灾损情况，以及各地安全度汛需要，于5月24日下达水利救灾资金7.28亿元。

其中，5亿元用于水毁水利工程修复，2.28亿元用于白蚁等害堤动物灾损整治，支持湖北、浙江等28省（区、市）及新疆生产建设兵团利用汛前时机，处置发现的问题，及时开展水毁灾损水利工程设施修复，为安全度汛提供有力支撑。

“这项举措是一个长远的投资，对于维护国家安全、保障人民群众生命财产安全、促进经济社会发展具有非常重要的意义。”业内专家在接受采访时分析表示，水利工程是抗御自然灾害的重要基础设施，及时对水利工程进行检修和加固，可以有效提高我国在汛期面对洪涝等自然灾害时的应对能力。同时，抗洪救灾是一项关系到广大人民群众生命财产安全的大事，只有确保水利工程安全度汛，才能最大程度地减少洪涝灾害给人民群众带来的损失。此外，水利工程是现代农业和城市化进程中不可或缺的基础设施，及时维修和升级水利工程，可以有效地促进当地经济社会的健康稳定发展。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经