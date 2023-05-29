人民网北京5月29日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，目前全国冬小麦已开始由南到北陆续收获，其中西南地区收获已近尾声；湖北过七成；江苏、安徽、河南零星收获。

五月下旬以来，河南主产区的小麦由南向北次第成熟。在素有“中国小麦第一县”之称的河南省滑县，181.2万亩小麦进入成熟期，麦浪翻黄，长势喜人。

走进种粮大户王学鹏400亩的小麦高标准农田，微风习习，麦香阵阵。“由于前期播种基础好，春季肥水管理跟得上，后期‘一喷三防’全面及时，小麦长势健壮。”看着饱满的麦穗，王学鹏脸上的喜悦之情提前预示着今年的丰收，“小麦预计亩产能达到1400斤，又是一个丰收年。”

“通过查看，多数麦田的穗粒数保持在38粒-39粒，这几天的温度、湿度都利于灌浆，预计今年产量不低。”滑县农技推广中心高级农艺师杨丽表示，亩穗数、穗粒数、千粒重今年呈现“三增”态势，丰收在望。

作为夏粮主产区，今年滑县小麦距离收割时间日益临近，“这个阶段也是增加粒重、提高小麦产量最后的关键时期，田间管理仍然不能松懈，同时需要密切关注天气变化，提前做好防范。”安阳滑县农技推广中心研究员赵冬丽推算，“从现在的小麦长势看，6月1日起就陆续开始进入收割期，要在小麦蜡熟中后期及时收获，确保颗粒归仓。”

实现夏粮颗粒归仓，保障农机调度有序是关键。河南省农业农村厅相关负责人介绍，作为夏粮主产区的河南，今年设置了400多个跨区机收服务站点，在省市县三级设立24小时机收服务值班电话，为跨区机收人员实时提供小麦机收情况、农机专用网点及专项政策查询等信息服务，确保收割工作及时顺利。

据农业农村部相关人士介绍，山东、山西、河北等地小麦再有一周将进入集中收获期，各地都制定了小麦抢收应急预案，确保颗粒归仓。农业农村部最新数据显示，今年麦收期间，全国将投入联合收割机60多万台，其中参与跨区作业的达到25万台以上。

“‘三夏’期间，6000多支常态化农机应急作业服务队伍随时做好应急支援准备，帮助‘小、散、偏’地块和机收有困难的农民群众落实作业机具，努力做到应收尽收。”农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云说。

(责编：鲁婧、高雷)

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