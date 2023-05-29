载人月球车研制方案征集：两名航天员将驾驶月球车科考
2023年05月29日14:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，根据我国载人月球探测工程规划，2030年前中国人将实现首次登陆月球，期间两名航天员将驾驶载人月球车开展科考活动。为吸纳社会优质力量参与载人月球车研制，探索与任务实施相适应的商业化研制模式，进一步提升工程效益，中国载人航天工程办公室面向全社会发布公告，征集载人月球车研制方案。
根据当前任务设计，载人月球车将具备载人驾乘、月面移动、定位支持、安全辅助等功能，可为航天员提供移动、通信、探测辅助等保障。
方案提交者需要根据载人月球车研制主要要求，论证提出载人月球车总体研制方案建议，具体方案内容应包括任务需求论证、总体方案设计、主要关键技术、安全性可靠性设计、研制流程、质量进度保障以及商业模式、经费需求等。
后续，中国载人航天工程办公室将根据方案征集情况，组织择优并选取优势团队开展样车研制。
(责编：赵竹青、吕骞)
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