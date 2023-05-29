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电力数据在数据交易所牵头下赋能金融

2023年05月29日14:34 | 来源：新华网
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原标题：电力数据在数据交易所牵头下赋能金融

　　由贵阳大数据交易所、深圳数据交易所、开放群岛数据交易商业模式组共同主办的中国数据首席地推官40人论坛28日在2023中国国际大数据产业博览会期间举办。

　　记者从论坛上获悉，由贵阳大数据交易所牵头，日前南方电网贵州电网公司及国内产融大数据服务商数库（上海）科技有限公司达成深度合作。未来，三方将深度融合各方数据、技术及资源优势，基于电力数据与产业数据的融合、打通和应用，为当地金融机构数字化开展精准赋能。

　　据了解，电力数据是客观反映企业经营活动的核心数据之一。此次合作中，三方共建基于电力大数据的企业营销价值评价模型，方便银行类金融机构提高在对公营销和授信服务场景上的效率。这一创新成果也被授予“2023数据交易商业模式十大优秀案例”之一。

　　贵阳大数据交易所方面表示，此次促成合作是交易所在数据流通交易、数据要素收益分配以及数据资源整合层面的突破，有助于更多中小企业享受银行金融服务，能够为优化当地营商环境、激发经济运行活力提供智慧支撑。（记者 向定杰）

(责编：曹淼、李源)
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