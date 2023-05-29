原标题：2023中关村论坛“与创新同行，服务国家战略”探路者成果发布会成功举办

5月25日，2023中关村论坛在北京开幕，论坛年度主题为“开放合作、共享未来”，论坛通过150场活动碰撞思想、交流智慧、分享经验、共商合作。探路者作为“中关村论坛服装合作伙伴”，为全体工作人员和志愿者提供定制工作服装，助力论坛顺利进行。

5月27日，中关村论坛“与创新同行，服务国家战略”探路者成果发布会在中关村国家自主创新示范展示中心召开。在会上，探路者发布了自主研发的“极地仿生科技平台2.0”，多款AM MiniLED显示驱动芯片产品，介绍了探路者十多年以来服务国家战略的情况。

中关村发展集团副总经理贾一伟出席会议并致辞，他表示，“中关村论坛与探路者的携手源于共同理念和共同责任。中关村论坛以‘创新与发展’为永久主题，而‘创新与发展’正是探路者一直秉承的发展理念。探路者为论坛工作人员和志愿者提供的定制工作服装不但品质与做工精益求精，而且在细节处理上也体现出企业的匠心，满足了工作人员和志愿者的各项需求，很好保障了论坛顺利进行。”

探路者集团董事长李明表示，“能为前沿科技云集、创新智慧闪耀的中关村论坛做出贡献，探路者人深感自豪。多年以来，探路者持续加强研发投入力度，丰富技术储备，探索前沿技术发展趋势，加速数字化、智能化的升级之旅。”

探路者集团总裁何华杰介绍了探路者“户外+芯片“双主业发展模式，“2021年，探路者收购在国内MiniLED技术处于领先水平的芯片设计和制造企业北京芯能。今年3月，探路者收购全品类触控解决方案芯片设计公司G2 Touch。两次收购丰富了探路者高端显示芯片产品线，提升芯片产品竞争力，芯片业务版图进一步扩大。”

坚守初心，创新突破——“极地仿生科技平台2.0”发布

探路者集团户外CEO陈旭介绍了“极地仿生科技平台2.0”。“探路者在2012年就推出了自主研发的‘极地仿生科技平台1.0’，经过十一年匠心打磨和迭代升级，‘极地仿生科技平台 2.0’正式发布。“

“极地仿生科技平台2.0”由13项TiEF面料科技和5项SAFree大底科技构成，以“取之自然，用之自然”为仿生灵感，通过汲取自然生物形态、结构、功能等优异特征，结合产品概念进行研发与设计创新，为勇敢进取的消费者提供安全舒适的全天候户外装备。满足从珠峰到深海、从极寒到极热、从极干到极湿的多场景使用诉求，涉及品类包括服装、鞋品、装备等。

陈旭强调：“作为具有国家责任感的品牌，探路者先后承接中国南北极考察队、珠峰高程测量队、中国载人航天等国家级战略项目，不仅以引领和推动中国户外产业整体发展为己任，还紧跟国家发展思路与步伐，将企业发展和国家进步紧密关联。“

在智能户外装备领域，探路者也在探索更为广阔的商业化发展空间。探路者北斗版防寒服、户外电源、卫星电话、夜视仪、北斗短报文装置等产品陆续发布。

技术驱动，合作共赢——多款芯片新品成果发布

探路者旗下北京芯能联席总裁马栋在会上介绍了AM MiniLED 显示驱动芯片新品及应用，“随着近年MiniLED逐步起量，探路者进军芯片行业，不断延伸产业链，夯实技术壁垒，以技术创新驱动，开放合作共赢，助力国家半导体及显示行业发展。“

探路者把精力放在推动稀缺模拟芯片产品国产化，进而补强国内显示驱动芯片薄弱环节，从根本上提升中国LED行业的整体竞争力。

“与创新同行，服务国家战略”成果发布会展示了探路者在户外和芯片两个行业的不凡成就，彰显了国内高科技企业的科技创新能力。探路者将秉承“与创新同行，服务国家战略“的使命，延续“户外+芯片”双主业发展战略，为消费者带来更多创新产品及服务，成为户外行业和芯片行业的领跑者。

(责编：曹淼、李源)

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