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万方数据亮相2023中国国际大数据产业博览会

2023年05月29日15:05 | 来源：人民网
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5月26日至28日，2023中国国际大数据产业博览会（简称“数博会”）在贵州贵阳举行。万方数据携知识服务、科研诚信、产业科技创新服务平台、万方医学等系列产品参展，全方位展示学术和产业科技大数据领域的最新实践及创新方案，并入选官方推荐观展线路。

万方数据参加2023中国国际大数据产业博览会。（受访者供图）

其中，万方数据“灵析-学术大数据分析系统”亮相数博会。据万方数据相关负责人介绍，该系统是一款全新的组件式学术分析产品，可提供主题、学者、机构、学科、期刊、地区等主体的统计分析与对比。系统利用大数据、知识图谱和可视化技术，提供多维度文献计量、个性化对比分析、智能化文献推荐、专业报告导出等功能，可根据用户需求实现灵活组配与工具化应用，为科学研究、科研决策、学科建设等提供数据支持和科学解决方案。

万方数据工作人员现场为用户进行产品演示。（受访者供图）

本次博览会期间，万方数据工作人员现场为用户进行产品演示，帮助用户了解产品功能和平台操作、解答相关问题。来自高校、企业、科研院所等各类型单位的用户来到展位同工作人员互动交流、洽谈合作。

“在建设数字中国的大背景下，我们积极响应国家政策，通过以大数据为基础的技术创新，激活数据要素价值，助力数字经济高质量发展，用智慧数字应用新成果赋能经济社会各个领域，与行业伙伴共同努力描绘数字生活新方式。”万方数据相关负责人说。

(责编：董童、李源)
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