人民网北京5月29日电 （欧阳易佳）今日，生态环境部召开5月例行新闻发布会。发布会现场，生态环境部新闻发言人刘友宾介绍了一起近日宣判的环评造假案。刘友宾表示，环评文件质量是环评工作的生命线，对环评弄虚作假“零容忍”，依法严惩绝不姑息。

日前，山东省青岛市即墨区人民法院对山东锦华环保科技有限公司（以下简称“锦华环评”）环评造假案公开审理并当庭宣判，以提供虚假证明文件罪分别判处被告人林某鑫有期徒刑三年，并处罚金人民币50万元；判处被告人汪某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币7万元；判处被告人谷某欢有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币6万元；判处被告人靳某燕有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5万元；没收四被告人违法所得。上述人员为牟取非法利益故意提供大量虚假环评文件，违法所得近80万元，造成直接经济损失100余万元，扰乱市场秩序，危害生态环境，造成恶劣社会影响。

“案件中依法被予以刑事处罚的人员，既有空壳环评单位的实际控制人、法定代表人，也有‘挂靠’的环评工程师，还有居间联络的中介‘掮客’，覆盖了环评造假的主要链条。”刘友宾表示，这是《刑法修正案（十一）》施行后，环评造假入刑司法实践的重大突破，也是环境行政执法与刑事司法衔接机制的标志性成果，充分彰显生态环境部门、刑事司法部门对环评弄虚作假“零容忍”的态度和依法严惩绝不姑息的决心。

据悉，生态环境部将以此为契机，持续对环评违法行为加强高压严惩态势。一是加强环评从业异常情况预警，指导各地实施靶向监管，对情节严重、涉嫌环评造假犯罪的，移送公安部门依法追究刑事责任。二是落实好环评监管长效机制，全面加强环评文件质量监管。三是加快修订《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》和配套文件，完善管理体系，切实筑牢源头预防第一道防线。

(责编：鲁婧、高雷)

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