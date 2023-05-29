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中国星辰｜回望飞天路

2023年05月29日15:16 | 来源：新华网
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从天梦到梦天

我们每一次仰望

都承载着飞天的梦想

30载飞天路

我们把漫游太空的美丽幻想

谱写成了纪实的诗篇

镌刻荣耀的背后

每一步走得踏实而坚定

孤寂与挑战并存

我们筑起攀向太空的天梯

这是一条属于冒险者的勇气之路

这是一条属于梦想家的创造之路

这条路极尽浪漫与繁华

这条路充满未知与风险

这是一条守正创新的路

从无到有 从有到强

这是一条自立自强的路

探索神秘的宇宙

打开想象的大门

这是一条壮歌向前的路

乘长风步千河

破万里浪

飞天的征途从这里开启

我们的目标是星辰大海

30年飞天路

我们见证“太空家园”建成

未来无限可能

(责编：卫嘉、白宇)
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