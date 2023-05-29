中国星辰｜回望飞天路
2023年05月29日15:16 | 来源：新华网
小字号
从天梦到梦天
我们每一次仰望
都承载着飞天的梦想
30载飞天路
我们把漫游太空的美丽幻想
谱写成了纪实的诗篇
镌刻荣耀的背后
每一步走得踏实而坚定
孤寂与挑战并存
我们筑起攀向太空的天梯
这是一条属于冒险者的勇气之路
这是一条属于梦想家的创造之路
这条路极尽浪漫与繁华
这条路充满未知与风险
这是一条守正创新的路
从无到有 从有到强
这是一条自立自强的路
探索神秘的宇宙
打开想象的大门
这是一条壮歌向前的路
乘长风步千河
破万里浪
飞天的征途从这里开启
我们的目标是星辰大海
30年飞天路
我们见证“太空家园”建成
未来无限可能
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财经观察：着重激发创新源头活力 科技让生活更精彩
- 人民网北京5月29日电 （记者李栋）“AIGC元宇宙虚拟数字人”项目展示的元宇宙虚拟走秀；集光电技术、生物学技术和物联网技术造就的“植物工厂”……在正在举办的中关村论坛上，一批多场景、高水平的科技产品悉数登场，勾勒出由科技打造的美好生活新样态。 在北京海百川科技有限公司的展台里，观众不仅可以一秒进入元宇宙，还可以亲身扮演数字人，体验数字直播。…
- 评论
- 关注