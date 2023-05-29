央视网消息：“神十六”乘组是首个由航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家三种类型航天员组成的飞行乘组，下面我们通过一个短片来了解一下这三名航天员。

景海鹏，1966年10月出生，1985年6月入伍，中国人民解放军航天员大队特级航天员，陆军少将军衔。1998年，景海鹏正式成为中国首批航天员，执行4次飞行任务，3次担任指令长。从神舟七号首次太空的2天20小时27分钟飞行，到神舟九号的13天宇宙遨游，再到神舟十一号的33天中期驻留。再次启程，作为航天驾驶员的景海鹏又将奔赴新的太空任务。

航天员 景海鹏：第一次上太空叫实现梦想，第二次叫超越梦想，第三次叫升华梦想，第四次，我感觉叫创新梦想，很感恩，感恩新时代。刚才说如果没有这个伟大新时代，就不会有载人航天的连战连捷，如果没有这个伟大新时代，还梦想飞两次飞三次飞四次，你想都不敢想，梦都梦不到。

2022年初，神舟十六号航天员乘组选定，这次，与景海鹏并肩站在同一条起跑线上的是两位“新人”。今年36岁的朱杨柱，从小就有一个翱翔蓝天的梦想。2005年，朱杨柱如愿成为国防科技大学航天学院的一名学员，2020年9月，已经在战略支援部队航天工程大学担任副教授的朱杨柱入选我国第三批预备航天员，2022年入选神舟十六号航天员乘组。在这次任务中，作为航天飞行工程师，朱杨柱主要负责空间站整个飞行器平台系统的日常维护、保养等工作。

航天员 朱杨柱：出现一些小故障什么的，是需要工程师去参与、去与地面协同，恢复运行状态，我更多的是平台一些产品的维护维修。

在这次神舟十六号飞行乘组中的另一个新面孔就是航天员桂海潮。今年36岁的桂海潮是北京航空航天大学宇航学院的教授、博士生导师，长期致力于航天器动力学与控制的研究。在我国第三批航天员选拔中，桂海潮从众多报名参选的人员中脱颖而出，成为我国第三批航天员中4名载荷专家其中之一。载荷专家与以往从飞行员中选拔的航天员不同，他们拥有更加专精的技术方向。

航天员 桂海潮：载荷专家这个角色主要是负责空间站有效载荷的操作、管理、维修、维护，各项科学实验试验的开展，之后是实验数据、实验结果的收集、整理、分析。

空间站进入应用与发展阶段后，载荷的进出舱也越发频繁，神舟十六号在轨任务期间，桂海潮要和景海鹏、朱杨柱一起完成空间站一些舱外子系统设备的出舱、安装，以及暴露载荷在外太空高辐射、高真空、原子氧的环境当中进行实验和研究。

(责编：卫嘉、白宇)

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