原标题：工银理财：支持农村普惠金融服务 履行乡村振兴使命

5月26日，由工商银行北京分行、工银理财等五方共建的北京农村普惠金融服务点揭牌暨签约仪式成功举办。仪式上，工银理财董事长王海璐表示，将全力支持农村普惠金融服务点建设，履行好服务乡村振兴的使命。

王海璐表示，在国家全面推进乡村振兴的大背景下，五方试点共建北京密云地区农村普惠金融服务点，意义重大。这不仅是贯彻落实金融服务乡村振兴政策要求的重大举措，也是工商银行发挥渠道优势和产品优势，提升赋能乡村振兴能力和助力共同富裕的积极探索。

王海璐指出，工银理财作为工商银行的全资子公司，始终立足金融服务乡村振兴的总体要求，认真贯彻集团“城乡联动发展”战略，以高品质的理财产品、高质量的金融服务，在助力农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足等方面，努力发挥理财力量。一是突出理财普惠特点，积极增加乡村县域理财产品供给。精准把握乡村县域居民的财富管理需求，销售的理财产品收益稳、风险低，为乡村县域客群带来了稳健回报。二是下沉渠道和服务，赋能县域基层网点理财服务提升。与总行各渠道部门协同发力，为乡村客群提供专业化的“陪伴式服务”，不断提升乡村客户的满意度、幸福感和获得感。三是精准定向投资，助力乡村产业融资取得进展。积极参与农业农村及乡村振兴投资，加大龙头企业支持，探索绿色金融支持乡村振兴的有效路径。四是加强城乡同业合作，打造乡村金融发展生态圈取得突破。积极赋能乡村县域金融机构发展，加强乡村金融机构理财产品代销合作，让理财服务惠及更多的乡村客户。

王海璐表示，接下来，工银理财将全力支持密云尖岩村普惠金融服务点建设，履行好服务乡村振兴的使命。

一是更加聚焦“富农”，供给更优质的特色产品，夯实乡村人民的安全感。将依托专业化资管机构的资源优势，在服务点推出风险可控、收益稳健的优质特色理财产品，为尖岩村居民送上一份“稳稳的幸福”。

二是更加聚焦“便农”，提供更温暖的投资者陪伴，提升乡村人民的满足感。将结合村民在养老、防诈等领域的实际需求，依托自身投教经验，积极投放定制化金融知识，帮助村民树立更加科学的投资理念；同时，还将丰富投教宣传场景，融合当地产业特点和历史文化特色，多形式助力乡村文化建设。

三是更加聚焦“惠农”，大力推动普惠金融，激发乡村人民的依赖感。将不断探索理财力量振兴乡村、助力共富的新路径、新方式，以更大服务力度、更优服务水准，推动农村普惠金融服务点多点开花。

四是更加聚焦“强农”，加大更深层次的多方协同，增进乡村人民的幸福感。将同各方一道，凝聚共识、协同发力，打通多方之间的合作通道，共同营造良好的农村金融生态环境，与各方一起共同描绘好乡村振兴“密云样板”的美好未来。

(责编：曹淼、李源)

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