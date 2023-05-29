原标题：税惠便民“组合拳”助力民营经济焕发新“生机”

民营经济在稳增长、稳就业、促增收、惠民生等方面发挥着重要作用，是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创新创业的重要力量。云南省税务部门聚焦民营企业需求，全方位打好政策惠企和便民服务“组合拳”，助力民营经济焕发新“生机”。

政策落实“减压阀” 浸润民营发展沃土

在云南省滇中新区，当地税务部门紧紧围绕落实落细税费优惠政策措施，不断压缩办税时间，精简办税流程,提升办税效率，确保税费政策红利直达快享，不断增强民营企业的获得感。

云南三鑫医疗科技有限公司是当地一家专注于医疗器械研发、生产、销售和服务的专业制造商，但近年来因资金问题，很多自主研发项目受到了影响，当地税务部门结合大力培育高新技术企业“大调研、解难题、抓落实”工作要求，第一时间开展高新技术企业申报培训会，问需求、解难题、送政策，助力企业健康发展。

“去年企业享受研发费用加计扣除金额461万元，给我们送来了‘真金白银’，让我们用于研发投入的资金更加充足，为我们不断提升自主研发能力提供了保障。今年我们将加大研发投入力度，推出更好的产品和服务，不断增强市场竞争力。”云南三鑫医疗科技有限公司财务人员涂小锐对税务部门的政策落实力度表示满意。

同时，为确保税惠政策应享尽享，当地税务部门还纷纷开展“一企一策”靶向服务，利用税企互动平台向纳税人精准推送政策，快速准确解决纳税人申报过程疑难问题，让纳税人轻松便捷享受优惠政策。

“我们只需进入税企互动平台，税费政策相关辅导内容就会自动推送，像请了一个税务‘私教’在身边，真的很方便。” 云南省安宁云实装饰工程有限公司办税人员蒋琼华在使用了税企互动平台服务后赞不绝口，“通过税企互动平台，我们对税费政策有了更细致的掌握，也知道了我们能够享受哪些税费优惠政策、怎么办理享受。2022年我们公司享受了增值税留抵退税91.1万元，直接缓解了公司的资金流压力。”

纳税服务“润滑剂” 税惠春风增添动力

今年以来，云南省税务部门以第十个“便民办税春风行动”为抓手，依托税收大数据建立企业动态观察机制，深入企业开展走访调研，“一对一”“面对面”与企业深度沟通交流，精准问需帮扶，为助力民营企业的创新发展提供了强劲动力。

云南裕能新能源电池材料有限公司主营电子专用材料研发、新能源电池材料的生产等，当地税务部门深入该企业走访调研，详细了解企业的生产计划、运用计划、市场开拓等生产经营情况，结合实际情况进行了个性化税费辅导。

财务总监罗泽对税务部门支持企业发展的各项举措表示感谢：“税务部门全心全意地为我们服务，每次有最新税费优惠政策总是第一时间送达，还能针对公司情况开展一对一辅导，为公司延续和扩大经营提供了动力。”

提到税务部门的服务，云南华天物流有限公司财务负责人王彩凤体验感慨道：“税务部门主动服务，确保我们能应享尽享税费优惠政策，帮助我们发展，真是感到特别安心。”

据了解，该公司是当地物流企业中资质比较成熟的老牌企业。当地税务部门通过数据分析，发现该企业有两块土地可能符合城镇土地使用税优惠政策条件，立即通过电话、微信等方式向企业宣传政策信息，帮助企业分析享受条件、辅导如何操作，助力企业应享尽享税费红利。

(责编：董童、李源)

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