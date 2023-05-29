人民网北京5月29日电 （记者李栋）由农业农村部、人社部、共青团中央、全国妇联等部门联合打造的第一届全国农民技能大赛将于6月下旬在山东聊城举办。

第一届全国农民技能大赛新闻通气会暨启动仪式。人民网记者 李栋摄

据了解，全国农民技能大赛系专门面向农民的技能竞技平台。在29日举行的第一届全国农民技能大赛新闻通气会暨启动仪式上，农业农村部人力资源开发中心刘瑞明介绍，本届大赛以“塑匠心育人才，强产业促振兴”为主题，设置了手工刺绣、手工编织、手工剪纸、泥塑、面花制作、农民画等6个赛项。

据悉，大赛公告发布后，引起了广泛关注，广大农民积极响应，通过多种方式了解参赛事宜。据统计，共有18万余人浏览大赛官方平台相关信息，2000余名选手报名参赛，1000余名选手通过资格初审。“经过专家线上评审选拔，来自全国31个省（区、市）和新疆建设兵团的300名参赛选手脱颖而出，获得进入全国总决赛的资格。”刘瑞明说。

据介绍，按照“政府搭台、市场运作、开放办赛、突出公益”的办赛思路，本届大赛主办城市采取公开向社会征集的方式遴选，最终山东省聊城市获得主办权，成为第一届全国农民技能大赛主办城市。大赛总决赛拟于6月下旬举办。总决赛期间还将同期举办参赛选手个人优秀作品展、企业与选手洽谈对接、博物馆现场典藏等活动，为选手成长发展创造更多机会。

(责编：鲁婧、高雷)

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