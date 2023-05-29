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贝壳亮相2023数博会 倡导“居住数字服务新生态”

2023年05月29日16:59 | 来源：环球网
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原标题：贝壳亮相2023数博会，首倡“居住数字服务新生态”

　　5月26日-28日，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室和贵州省人民政府共同主办的2023年中国国际大数据产业博览会在贵阳正式召开。作为全球首个大数据主题博览会，数博会已成为全球大数据行业发布新技术、展现新成果、寻求新合作的权威发布平台。

　　5月27日上午在数博会“产业数字化”论坛上，工业和信息化部信息技术发展司、贵州省大数据发展管理局、中国互联网协会等领导以及清华大学互联网产业研究院、微软集团等专家和企业代表分别发表了演讲。贝壳基础研发总经理王超也在论坛上发表了题为“居住数字服务新生态”的主题演讲，深度阐述了贝壳在居住服务领域的数字化成果。

　　据了解，贝壳于2021年底宣布“一体两翼”战略升级，“一体”即存量房和新房交易服务，“两翼”分别为家居家装业务及房屋租赁业务。在“一体两翼”业务的高效协同之下，贝壳全线业务持续实现效率提升、品质升级，助力实现“美好居住”目标。

　　建立“家的数字空间”，诠释居住数字服务新生态

　　随着对于居住品质要求的提高，消费者对于房屋信息的要求也在提升，希望在传统维度之上有更多信息的补充。在构建居住数字产业发展模式方面，贝壳以“家的数字空间”为服务载体，将各种物理世界的数据不断融入到“家的数字空间”中，打造“真房源”基础上的“真体验”。

　　王超在会上表示，贝壳“家的数字空间”不仅仅包含小区位置、户型信息等信息的数字化，还整合了房屋采光、噪音、水电配套、安全通道等一系列潜藏数据的数字化，包含了关于“家”的多种二维、三维信息。

　　以3D楼书为例，其主要依托贝壳APP、微信小程序（贝壳楼书）打造跨平台通用、全景化展示的能力，为消费者提供户型落位、项目区位、全景样板间的全集合式体验。在鸟瞰视角下，3D楼书能够以不同色块、标签等形式，直观展示对应区域的业态分布、景观功能、动线规划等信息。

　　在家装领域，贝壳实现科技赋能下的标准化管理，整个装修过程通过激光测量、BIM设计、AR放样等，实现装修全流程透明，保障高品质交付。贝壳智慧工地搭建有可视化数字家装平台，以鱼眼相机等硬件为依托，通过视频数据存储分析、人工智能等技术实现了装修工地实时直播与数据存储，消费者无论身在何地，都可以随时随地监督装修质量。

　　提升服务者数字化素养，推动居住服务品质正循环

　　作为覆盖房产交易、家装、租赁等业务的居住产业数字化服务平台，贝壳除经纪人外，还覆盖了工长、设计师、项目经理等多种类型的服务者。王超在论坛上提到，贝壳持续打造、升级服务者的行业名片，通过全周期的数据积累记录形成服务者的职业通行证。以经纪人的贝壳分为例，平台通过从基础素质、信誉等多维度进行全方位评价，是一套能真正衡量经纪人服务能力与水平的信用标准。

　　在提升专业能力方面，贝壳通过职业化培训不断提升服务者的职业技能。2022年，针对经纪人和店东，搏学大考参考经纪人超过50万人次，花桥学堂累计培训学时约60万小时；针对项目经理和工人，精工学堂累计培训及认证项目经理近900名、工人超过4500名。贝壳还将AI技术与服务者作业场景结合，推出服务者能力培养和业务辅助线上工具“小贝助手”，以科技手段赋能服务者提高作业效率和服务质量，形成品质正循环。

　　为支撑“家的数字空间”搭建、服务者的数字化培养、应用的智能化发展等，贝壳平台卓越的基础架构提供了坚实的底层保障。王超表示，贝壳发展历史比较长，经历了从线下到信息化再到混合云的发展过程。通过不断提升云资源弹性伸缩、跨云调度、快速上云等能力，贝壳目前已经构建起稳定、高效的混合云架构，落地了云原生技术，数千个应用中已有超过65%完成了云原生改造，很好地支撑了贝壳复杂的应用和业务的发展。

　　如今，我国数字经济规模不断扩大，不仅改变着传统的产业运作机制，也重塑着各行各业的发展理念。贝壳将围绕消费者全生命周期的居住需求，完善数字基础设施、助力服务品质及效率提升，以“美好居住”为目标，积极构建居住数字服务新生态。

　　据悉，在本届数博会举办的“2023领先科技成果发布会”上，贝壳3D楼书获得2023数博会“领先科技成果”奖，中国工程院院士邬贺铨为获奖单位颁发了奖牌并合影。

(责编：曹淼、李源)
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