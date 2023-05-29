原标题：品味浓香底蕴，共鉴名酒荣耀！泸州老窖全国巡回鉴评会上海站，盛大开幕

5月25日，由中国酒业协会指导，泸州老窖股份有限公司主办的“品味450年，名酒荣耀鉴新篇”泸州老窖全国巡回鉴评会在申城上海举办，弘扬陈年酒文化，探讨陈年酒行业的可持续发展。

随着中国白酒产业步入高质量发展的赛道，陈年酒作为“好酒”的代表之一，消费群体和市场规模与日俱增，品味陈年酒成为新的消费趋势。

中国酒业协会副秘书长刘振国在活动致辞时表示：“本次陈年酒鉴评活动是泸州老窖全国巡回鉴评会走出四川、走向全国的第一站，本次活动受到名酒收藏界的广泛关注和热烈响应。既是上海消费者的陈年酒消费能力和陈年酒文化土壤作为基础，也是泸州老窖陈年酒品牌文化价值的直观体现。泸州老窖陈年酒全国巡回鉴评会将进一步成为泸州老窖加强与名酒藏家和消费者的联系的纽带，也将帮助消费者了解每一瓶泸州老窖陈年酒的历史文化价值和时间价值。”刘振国副秘书长认为，随着时间推移，泸州老窖酒的投资价值不断凸显、逐年递增，已成为名酒收藏界不可多得的臻品和投资界的热门选择。

“泸州老窖在中国酒业协会的指导支持下，坚持高品质、高标准和高价值的运作理念，致力于打造陈年酒的四大标杆——文化标杆、消费标杆、投资标杆和行业标杆。”泸州老窖销售有限公司副总经理李光杰在活动致辞中表示，“陈年酒是时间的成就者，是文化的见证者，也是价值的创造者。面向陈年酒市场的广阔未来，我们愿在中国酒业协会的带领下，携手行业同仁、名酒收藏爱好者和热爱中国白酒的各界人士，共谱名酒荣耀新篇章。”

随着陈年酒市场崛起，泸州老窖陈年酒投资价值日益彰显。与此同时，泸州老窖不断加深与中国酒业协会的合作，在共同促进白酒行业高质量发展、构建良好发展环境、承担社会责任等方面发挥积极作用。伴随陈年酒标准和价值界定的逐渐规范，市场秩序的逐渐建立，泸州老窖陈年酒必定成为国内投资热潮新的“弄潮儿”。

本次鉴评活动，历经了前后近一个月的预热宣传，向中国酒业协会名酒收藏专业委员会广大会员，各省市协会会员，广大陈年酒收藏爱好者进行了广泛的征集，截至5月24日，共征集到来自北京、上海、广东、福建、江苏、浙江、河北、河南、四川、贵州等10个省份540瓶陈年泸州老窖酒参与活动。经11位外观鉴定专家按照《陈年白酒鉴定规范》团体标准，共有505瓶通过鉴定。每一瓶陈年泸州老窖酒，都离不开无数行业专家和酿制匠人的无我付出，才成就了今天中国白酒行业的无限发展与荣耀。

本次活动，中国酒业协会与泸州老窖股份有限公司为对于泸州老窖名酒收藏事业及中国名酒收藏行业发展做出突出贡献的江浙沪皖川五省藏家颁发了“泸州老窖名酒收藏家奖”。

(责编：董童、李源)

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