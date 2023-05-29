人民网北京5月29日电 （记者孙阳）历时15个月，AITO问界第10万台量产车正式下线，成为最快达成这一里程碑的新能源品牌。日前，在赛力斯两江智慧工厂总装车间的下线仪式上，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东表示：“这标志着华为智选车模式完成了从0到1的突破。华为凭借三十余年的深厚ICT技术积累，从产品的定义设计到质量品控，端到端跨界赋能，助力合作伙伴赛力斯迎来质的飞跃。”

当前，汽车行业已进入电动化、智能化、网联化时代，“软件定义功能”“算力来驱动马力”“比特来管理瓦特”成为新的行业发展趋势。

据介绍，华为汽车相关技术的研发在2009年开始，每年研发投入约100亿元，直接研发人员超7000人。通过AITO问界为代表的华为智选车模式，华为正加速跨界赋能汽车行业。从车的产品定义、设计、制造，再到用户用车的全生命链条角度来看，华为提供电动化、智能化零部件等核心软硬件技术，并以品控标准把控供应链管理、整车制造、测试环节；赛力斯则负责新车的研发、智能制造、服务以及创造全生命周期的用车体验。

“软件定义汽车时代，一定是专业的人做专业的事。软件背后的支撑是数据，数据需要在研产供销服中产生，覆盖了从产品论证、定义，到用户服务的全过程。只有擅长软件与硬件的公司跨界合作、深度融合，发挥长板效应，才能真正打造出满足用户需求的优质汽车产品。”赛力斯集团董事长（创始人）张兴海在发言中表示。

据了解，在智能制造方面，赛力斯汽车按德国工业4.0及中国制造2025要求打造了两江智慧工厂，有冲压、焊装、涂装、总装及电池PACK车间，超1000台机器人协同运作实现高度自动化，关键工序更实现了100%自动化，24小时全时在线检测，有效降低人力成本的同时，让制造精度、产品品质达到高水准。

在赛力斯整车测试中心，AITO问界汽车要通过整车研发过程中多种仓体台架的测试验证，如整车VOC（Volatile Organic Compounds挥发性有机化合物）、NVH（Noise、Vibration、Harshness噪音、振动和声振粗糙度）、高低温环境仓等；此外，还有道路试验如加速、制动、操稳、三高一湿（高温、高湿、高腐蚀、多雨）、Beta测试、ADAS（Advanced Driver Assistance System高级驾驶辅助系统）测试、HIL（Hardware-in-the-Loop硬件在环）测试、充分使用自动化与大数据，在研发及量产的每个环节，为产品质量保驾护航。

而华为的IPD（Integrated Product Development，集成产品开发）和IPMS（Integrated Product Marketing, Sales & Service 集成产品营销服）体系，又在流程管理和产品端到端全生命周期管理上，进一步赋能了赛力斯的智能制造能力。

据悉，华为也将以往消费电子产品的实践跨界适配到汽车领域。AITO问界是业内唯一在新车上市前进行大规模用户Beta测试的品牌，针对每款车型，都组织历时数月的Beta用户体验测试，测试样车数量达1000台，测试里程长达数百万公里，在用户实际使用场景中真实模拟用户验收，提前拦截问题。而第十万台下线的AITO问界M5智驾版，是首个搭载“智能驾驶天花板”HUAWEI ADS 2.0华为高阶智能驾驶系统和“智能座舱天花板”鸿蒙智能座舱3.0的车型。

此外，问界M5智驾版采用激光雷达+视觉的融合感知技术，在融合BEV网络（Bird Eye View鸟瞰图）的基础上，首创GOD（General Obstacle Detection通用障碍物检测）网络，能识别通用障碍物白名单外的异形物体；结合道路拓扑推理网络，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶功能，带来无限接近于L3的高阶智能驾驶体验。

(责编：鲁婧、高雷)

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