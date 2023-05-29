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生态环境部：新时代十年生态环境监测成效显著 生态环境质量改善目标顺利完成

2023年05月29日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （欧阳易佳）“过去一年，生态环境部会同有关部门和各地区，坚持稳中求进工作总基调，扎实推进美丽中国建设，生态环境保护工作取得来之不易的新成效。”在今日生态环境部举办例行新闻发布会上，生态环境部生态环境监测司副司长蒋火华表示，2022年全国生态环境质量改善目标顺利完成，新时代十年生态环境监测成效显著。

天更蓝了水更清了 全国生态环境质量保持改善态势

“我们身边的天更蓝了、繁星闪烁，水更清了、鱼翔浅底，公园更多了、生态优美，人与自然更加和谐。”蒋火华说。

发布会现场，生态环境部发布了《2022中国生态环境状况公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，2022年全国生态环境质量保持改善态势，自然生态状况总体稳定。环境空气质量稳中向好，地表水环境质量持续向好，管辖海域海水水质总体稳定，土壤环境风险得到基本管控，自然生态状况总体稳定，城市声环境质量总体稳定，核与辐射安全态势总体平稳。

蒋火华表示，从监测结果看，2022年全国空气质量稳中向好，地表水环境质量持续向好。“全国339个地级及以上城市PM2.5平均浓度为29微克/立方米，‘十三五’以来可比数据已实现‘七连降’。6项主要污染物平均浓度连续3年稳定达标。水质优良（Ⅰ——Ⅲ类）断面比例为87.9%，同比上升3.0个百分点，实现‘十三五’以来‘七连升’；劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比下降0.5个百分点。”

蒋火华介绍，海域海水水质总体稳定。近岸海域海水水质总体保持改善趋势，优良（一、二类）水质比例为81.9%，同比上升0.6个百分点；土壤环境状况总体稳定。农用地安全利用率保持在90%以上；城市声环境质量总体稳定。功能区声环境质量昼间、夜间总达标率分别为96.0%、86.6%，同比分别上升0.6个百分点、3.7个百分点；自然生态状况总体稳定。生态质量指数（EQI）值为59.6，生态质量综合评价为“二类”，属良好，与2021年相比无明显变化。

蒋火华补充，特别是北京市PM2.5平均浓度降至30微克/立方米，已经实现“十连降”，并连续2年达到空气质量二级标准。长江干流持续3年全线达到Ⅱ类水质，黄河干流首次全线达到Ⅱ类水质，实属不易。

打响污染防治攻坚战 推动生态环境质量持续向好

监测发现，生态环境稳中向好的基础还不稳固，生态环境持续改善的难度明显加大。

对此，蒋火华认为，其主要表现为“三个突出”：一是部分地区个别时段PM2.5问题依旧突出。2022年，京津冀及周边地区、汾渭平原PM2.5平均浓度分别超标25.7%、31.4%，秋冬季大气污染依然较重，区域性重污染天气过程仍时有发生。

二是水生态环境不平衡不协调问题依然突出。部分区域汛期污染问题突出，降雨时氨氮、总磷等主要污染物浓度达到劣V类。黑臭水体从根本上消除难度较大，一些重点湖泊蓝藻水华仍处于高发态势，入海河流断面总氮浓度同比上升8.9%，局部近岸海域污染依然存在。

三是局部地区生态破坏问题突出。生物多样性下降的总趋势尚未得到有效遏制。

“总体来看，我国生态环境质量由量变到质变的拐点尚未出现，还远没到喘口气、歇歇脚、松松劲的时候，必须深入打好污染防治攻坚战，把环境质量改善的势头巩固住。”蒋火华说。

蒋火华表示，下一步将深入开展调查研究，加快建立完善现代化生态环境监测体系，以监测的现代化助力生态环境治理的现代化，服务人与自然和谐共生的现代化。

(责编：鲁婧、高雷)
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