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持续保障粮食安全 湖北又一重大灌区项目开工建设

2023年05月29日17:35 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （欧阳易佳）近日，水利部2023年重点推进前期工作的重大水利工程——荆州市太湖港灌区正式开工建设，标志着湖北省又一重大灌区项目进入实施阶段。

荆州市太湖港灌区是蓄、引、提相结合联合运用的大型灌区，原设计灌溉面积32万亩，建设内容主要为水源工程加固，灌溉、排水渠道衬砌及疏挖，建筑物重（新）建及配套整治等。据悉，项目实施后，灌区灌溉面积将扩大至41.37万亩，受益范围包括荆州区的6个乡镇街办、纪南文旅区和沙市区的4个乡镇街办，同时为长湖实施生态补水，惠及荆门、潜江沿湖各地。荆州市太湖港灌区新建扩建工程估算总投资8.5亿元，总工期为48个月，工程完工后将极大地提高区域内粮食综合生产能力，保障粮食安全和改善当地人民生活条件，进一步完善农村水利基础设施网络，保障农村水安全，助力实现乡村振兴，加快推进农业农村现代化。

作为全国粮食主产省，也是全国第一批省级水网先导区，湖北正全力加快推进灌区等重大水利项目建设，漳河等9处大型灌区现代化改造和蕲水、武穴北、浮桥河、太湖港等新建扩建大型灌区正在稳步实施，一大批灌区项目的实施，将为保障湖北省粮食安全，助力建设全国构建新发展格局先行区提供坚实水利支撑。

(责编：鲁婧、高雷)
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