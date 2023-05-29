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400余院士联合编撰 两部门凝练中国学科前沿发展战略

2023年05月29日20:58 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）5月26日，中国科学院在京发布“中国学科及前沿领域2035发展战略丛书”。这套丛书将为科技界、产业界的专家学者和技术人员了解科学前沿、认识和把握科学规律、促进和激发学术创新，提供有力支撑。

据了解，中国科学院和自然科学基金委于2020年联合启动开展“中国学科及前沿领域发展战略研究（2021—2035）”。组织400多位院士、3000多位专家，历时三年，围绕总论，以及数学、物理等18个学科和量子物质与应用等20个前沿领域，积极推进项目研究工作，形成了系列战略研究报告，以“中国学科及前沿领域2035发展战略丛书”形式由科学出版社正式出版。

此丛书不仅是中国科学院学部“国家科学思想库-学术引领系列”的重要成果，也被列入“十四五”国家重点出版物出版规划项目·重大出版工程。

丛书由38个分册组成，含总论1册、主要学科18册、前沿领域19册。主要学科涵盖自然科学基金委资助体系中的重点学科，各分册面向2035年探讨了学科的科学意义与战略价值、发展规律与研究特点、发展现状与发展态势、发展思路与发展方向、资助机制与政策建议等方面的内容；前沿领域则为尚未形成学科规模的新兴领域、前沿交叉领域及与颠覆性技术相关领域，各分册面向2035年探讨了相关领域的战略价值、关键科学问题与核心技术问题、我国在相关领域的研究基础与条件、我国在相关领域的发展思路与政策建议等方面的内容。

丛书不仅可以为相关领域战略与管理专家、科技工作者、企业研发人员及高校师生提供研究指引，为科研管理部门提供决策参考，同时也是社会公众了解学科及前沿领域发展现状与趋势的重要读本。

(责编：赵竹青、高雷)
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