人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国星辰丨新“太空出差三人组”是怎么炼成的？

2023年05月29日22:54 | 来源：新华社
小字号

神舟十六号载人飞船

将于5月30日9时31分发射

经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定

神舟十六号航天员乘组

由景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员组成

景海鹏担任指令长

朱杨柱担任航天飞行工程师

桂海潮担任载荷专家

景海鹏是中国首位第四次飞天的航天员

已经三度飞天的他

为什么还要飞天？

为了四次圆梦

听说他的行李箱里

放有一个“秘密武器”

朱杨柱是中国首位飞天的航天飞行工程师

首次飞天的他

“以前没有过实际飞行的经验，

没有开上飞机，

我就研究飞行、研究飞行器，

我就笃定了这件事”

他的航天梦是从这里开始

桂海潮是中国首位飞天的载荷专家

“要是现在让你飞，你是不是有信心”

“你准备好了没有”

“你能不能飞天”

……

这是他在训练之初

反复被问到的问题

从最初遇到这个问题

可能会有些停顿

到今天

桂海潮坚定说出

“从思想上、心理上、身体上，我都准备好了。”

5月30日

航天员们将从问天阁出发

再次叩响浩瀚宇宙的大门

让我们一同期待神舟十六号航天员乘组

在浩瀚苍穹再立新功

创造属于中国的太空探索新纪录

策划：李国利 黎云 黄庆华

监制：朱斯哲 曹建礼

文字记者：黄一宸 胡碧霞

视频记者：李丽洋

编辑：廉奇达 姜子炜

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一飞冲天！一图回顾国产大飞机C919成长历程
　　
400余院士联合编撰 两部门凝练中国学科前沿发展战略
　　人民网北京5月29日电 （记者赵竹青）5月26日，中国科学院在京发布“中国学科及前沿领域2035发展战略丛书”。这套丛书将为科技界、产业界的专家学者和技术人员了解科学前沿、认识和把握科学规律、促进和激发学术创新，提供有力支撑。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部