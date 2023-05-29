神舟十六号载人飞船

将于5月30日9时31分发射

经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定

神舟十六号航天员乘组

由景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员组成

景海鹏担任指令长

朱杨柱担任航天飞行工程师

桂海潮担任载荷专家

景海鹏是中国首位第四次飞天的航天员

已经三度飞天的他

为什么还要飞天？

为了四次圆梦

听说他的行李箱里

放有一个“秘密武器”

朱杨柱是中国首位飞天的航天飞行工程师

首次飞天的他

“以前没有过实际飞行的经验，

没有开上飞机，

我就研究飞行、研究飞行器，

我就笃定了这件事”

他的航天梦是从这里开始

桂海潮是中国首位飞天的载荷专家

“要是现在让你飞，你是不是有信心”

“你准备好了没有”

“你能不能飞天”

……

这是他在训练之初

反复被问到的问题

从最初遇到这个问题

可能会有些停顿

到今天

桂海潮坚定说出

“从思想上、心理上、身体上，我都准备好了。”

5月30日

航天员们将从问天阁出发

再次叩响浩瀚宇宙的大门

让我们一同期待神舟十六号航天员乘组

在浩瀚苍穹再立新功

创造属于中国的太空探索新纪录

策划：李国利 黎云 黄庆华

监制：朱斯哲 曹建礼

文字记者：黄一宸 胡碧霞

视频记者：李丽洋

编辑：廉奇达 姜子炜

(责编：卫嘉、白宇)

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