本报记者 刘佳华 辛 阳

初夏上午，日头渐高，辽宁丹东东港市椅圈镇尹坨村，收购草莓的车辆陆续离开，连片的大棚重归宁静。

“你家的草莓要洗吗？”“我自己是在棚里摘下直接吃。”张磊终于得空掏出手机回复电商平台上的客户，短信息还附带着咧嘴笑的表情符号。

自打4年前返乡创业，张磊就习惯了草莓种植和电商销售两手抓的忙碌生活。去年，她家草莓种植收入29万多元，还和其他村民一起成立了合作社。

独特的自然条件和成熟的营销模式，让地理标志产品“东港草莓”成为当地农民的致富果，品牌越擦越亮，畅销各大电商平台。2022年，东港市草莓总产量31.6万吨，鲜果总产值63亿元。

一颗草莓，如何成为热销“爆款”？近日，记者来到东港，听听农业品牌的成长故事。

品质把控——

统一标准种植

安全监管质量

跟随一箱即将送到电商平台的草莓，走进东港市检验检测认证中心，只见样品被榨成汁，通过农药残留速测仪、食品安全检测仪、草莓糖酸度计等一道道“关卡”，一份详尽的检测报告随之出炉。中心综合业务部部长盖泽广介绍，去年，他们将草莓药物残留检测项目由73项扩充至174项，完成草莓定量风险监测353批次。

盖泽广说，中心与东港市草莓协会签订协议，免费为会员检测草莓。东港市各乡镇、农场的农产品质量安全监管站，也可以对草莓农药残留进行速测，结果立等可取，方便种植户和企业。

“好水果从种植开始。”东港市草莓协会会长马廷东总把这句话挂在嘴上。地理纬度、昼夜温差、土壤结构等因素，让这里产出的草莓果香味美。“‘东港草莓’作为一个金字招牌，需要全体从业人员共同维护。”马廷东指着包装箱上的“东港草莓”字样介绍，协会制订标准、推广品牌、加强行业自律，明确“东港草莓”品牌的授权条件，必须是质量可靠、包装安全、经过分拣和检测、可以追溯的产品。

马廷东身后的圣野浆果专业合作社基地里，厂房面积超5000平方米，冷藏库、分拣车间、包装车间、速测室一应俱全，几名技术人员正在改造升级智能分拣设备。合作社有1300个大棚，社员们按照统一技术标准种植，力求高品质。

统一培育苗木、统一标准种植、统一技术指导、统一包装销售的集约化生产管理，提高了草莓品质，又扩大了生产规模，让“东港草莓”的名气越来越大。东港全市草莓种植面积20.1万亩，近10万户农民从事草莓生产，种植草莓的收入占农民人均收入的60%以上。

营销推广——

线上精准引流

线下活动多样

上午9点半，东港一家电子商务公司的直播间里，两名年轻主播打开短视频平台，一个在镜头前，手举草莓侃侃而谈，一个在镜头后，查看货量及时报价……两人配合默契，不一会儿，已售出草莓80多箱。

当高品质的草莓遇上精准引流的电商平台，销量和口碑双双提升。该公司在天猫、抖音等多平台每天销售草莓近4000单。公司副总经理王楷丹介绍，去年销售收入7000多万元，今年已销售草莓150吨。不只是销量高，客户黏性还强，一名云南的甜品店店主，已成为公司的“忠实粉丝”，每到草莓旺季，每天都要订购3箱。

草莓卖得好，售后服务不能差。看到电商平台上又一笔订单签收，客服人员立即“私信”买家：“草莓需拆掉所有包装，放到冰箱里保存。口感品质有任何问题，欢迎随时联系我们。”这样的提示，是每笔订单售后服务的标配。王楷丹说，许多客户对这样的“温馨提示”感到满意。

不少电商平台上，“东港草莓”经常位列“小浆果”热度第一名；在一些短视频平台，“东港草莓”相关账号粉丝数量以百万计。通过构建“电商+合作社+园区+农户”，当地探索出“品牌赋能+电商营销”的农产品营销新模式，让消费者都能通过互联网直接购买到农户种植的草莓。东港注册电商企业、个体户数6600余户，各类电商网店1.5万多家，草莓鲜果销售中，电商销售已占到70%。

线下也有不俗表现。这几年，“东港草莓”走南闯北，频频亮相展会：在农交会上设立特装展，在广州举办“东港草莓”品牌推介会对接大湾区市场……东港市农业农村局局长姜锡鑫说，东港市争取地理标志农产品品牌建设补助等各类资金1000多万元，专门用于“东港草莓”品牌推广，带动经营主体品牌投入500余万元，培育企业草莓品牌达100余个。

不只走出去，还要请进来。东港已举办4届草莓文化节，开展草莓评选等系列活动，激活从业者的积极性。“草莓文化节上，有客户认准了我家的草莓，一直订购，到现在已经合作两年了！”张磊笑道。

征集评选“东港草莓”标志和吉祥物、编制书籍、多渠道投放广告和简介……立体式打造品牌，“东港草莓”影响力稳步提升，2022年被农业农村部纳入农业品牌精品培育计划。

物流支持——

专业包装护果

冷链运输保障

将草莓连带着包装盒一起，装入保鲜袋，抽真空，放进泡沫保温箱，盒间塞上缓冲棉，扣箱盖，箱子外再罩上保温袋，用胶带封口，缠上几圈……椅圈镇顺丰营业站里，营业员操作娴熟，一箱接着一箱包装草莓。

去年，营业站迎来“新同事”——一台真空包装机。“抽成真空，固定住草莓位置，运输时就不容易磕碰、挤压。”营业员钟连琴说。助农惠农，方便寄递，营业站如今多了个新名字——草莓专业打包中心。

说话间，快递小哥搬来几大盒草莓，交给营业员打包。营业站的4名快递员每天要在全镇各村跑3趟收件，有些村还设有固定接收点，方便农户发货。

营业站门口，海报上“草莓季省外运费九折优惠”字样引人注目。顺丰速运辽宁公司特色经济项目负责人王廷轩说，为助力东港草莓产业发展，公司有100台冷链运输车将草莓送往沈阳、大连机场，5架货运飞机专门保障草莓运输。今年以来，顺丰已运输东港草莓近300万件。

为了让草莓尽快从“田间”到“舌尖”，每到晚上，椅圈镇鸿通物流公司院内，车来车往，一派繁忙。装卸工们将一辆辆厢货车上的草莓卸下，装入冷链干线车。司机接着星夜兼程，将草莓运往千里之外。鸿通物流公司经理夏广洼说，公司能调配的冷链干线车有200多辆，司机们在保证安全的前提下，争取尽快送达，尽可能让草莓新鲜，确保“东港草莓”的品质。

东港草莓产业已形成集种植、加工、销售、流通等环节于一体的完整产业链条，全市10%的设施草莓用于本地鲜果销售或加工，剩余90%经包装后销往国内各城市，带动交通物流、包装产品制造等相关产业发展。

在东港市大数据中心，草莓大数据智慧平台上，作物长势监测、病虫害预警、市场信息、农技服务等功能已搭好框架。“我们将构建‘大数据+产业链’模式，让草莓种植更精细，管理运营更高效，让‘东港草莓’品质更好，品牌更亮。”东港市委书记刘洋说。

本期统筹：郭雪岩

版式设计：张芳曼

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经