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组图：西安国际港站已成为西北地区最大国际物流枢纽中心站

人民网记者 王连香
2023年05月30日08:33 | 来源：人民网
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西安国际港站。中国铁路西安局集团有限公司供图
西安国际港站。中国铁路西安局集团有限公司供图
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十年来，中国国家铁路集团有限公司不断扩充中欧班列通道能力，运输能力和效率持续增强，开行质量进一步提升。截至2023年4月底，中欧班列国内出发城市达109个，通达欧洲25个国家211个城市。

西安国际港站，为中国铁路西安局集团有限公司管辖的一等站，位于陕西省西安市国际港务区内，是中欧班列（西安）的始发站和回程班列目的地，主要办理整车、一站直达、整零，及集装箱等货物装卸业务。

从2013年11月28日开行首列中欧班列（西安）起，2018年开行数量突破1000列、2020年突破3000列、2022年达4639列，西安成为了全国中欧班列开行城市中首个年度开行量突破4600列的城市。

目前，从西安国际港站始发的中欧班列开行量、重箱率、货运量等持续保持全国前列，货品种类涵盖建材、轻工产品等50余门类、5万余种品类。西安国际港站从一个只有7条线路的四等小站到如今拥有58条线路站场规模的一等站，西安国际港站已经发展成为西北地区最大的国际物流枢纽中心站。

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