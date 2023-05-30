人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国内油价调价窗口30日开启 或小幅上调

2023年05月30日09:19 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：国内油价调价窗口30日开启 或小幅上调

中新网5月30日电(中新财经 葛成)5月30日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。继此前成品油价格“两连跌”后，机构预计，本轮成品油价格或将上涨。

资料图：加油站。 中新财经 葛成 摄

卓创资讯成品油分析师杨霞认为，本轮计价周期内，国际原油震荡上扬为主。虽在后期出现单日跌幅较大的情况，但当前国内参考的变化率仍处正值范围，本轮国内成品油零售限价上调概率较大。

机构测算，截至5月29日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶74.36美元，变化率为2.29%，预计国内汽油、柴油上调幅度约为每吨100元，折合汽油、柴油每升上调0.1元左右。

本轮调整后，后续油价走势如何？

“短期来看，预计油价或仍以窄幅波动为主。”在隆众资讯分析师吴燕看来，当前，原油供应端未有改变，投资者对经济复苏的担忧情绪将施压油价。

杨霞亦持相似观点，随着众议院共和党人就解决美国债务上限问题与白宫达成“原则性协议”，国际油价获得提振。后期来看，短期表现或偏强。(完)

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：西安国际港站已成为西北地区最大国际物流枢纽中心站
　　十年来，中国国家铁路集团有限公司不断扩充中欧班列通道能力，运输能力和效率持续增强，开行质量进一步提升。截至2023年4月底，中欧班列国内出发城市达109个，通达欧洲25个国家211个城市。…
转播：神舟十六号载人飞船今日发射
　　人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间5月30日9时31分发射神舟十六号载人飞船。神舟十六号航天员乘组由指令长景海鹏、航天飞行工程师朱杨柱、载荷专家桂海潮3名航天员组成。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部