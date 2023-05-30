国内油价调价窗口30日开启 或小幅上调
2023年05月30日09:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：国内油价调价窗口30日开启 或小幅上调
中新网5月30日电(中新财经 葛成)5月30日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。继此前成品油价格“两连跌”后，机构预计，本轮成品油价格或将上涨。
资料图：加油站。 中新财经 葛成 摄
卓创资讯成品油分析师杨霞认为，本轮计价周期内，国际原油震荡上扬为主。虽在后期出现单日跌幅较大的情况，但当前国内参考的变化率仍处正值范围，本轮国内成品油零售限价上调概率较大。
机构测算，截至5月29日本轮成品油调价周期第九个工作日，参考原油品种均价为每桶74.36美元，变化率为2.29%，预计国内汽油、柴油上调幅度约为每吨100元，折合汽油、柴油每升上调0.1元左右。
本轮调整后，后续油价走势如何？
“短期来看，预计油价或仍以窄幅波动为主。”在隆众资讯分析师吴燕看来，当前，原油供应端未有改变，投资者对经济复苏的担忧情绪将施压油价。
杨霞亦持相似观点，随着众议院共和党人就解决美国债务上限问题与白宫达成“原则性协议”，国际油价获得提振。后期来看，短期表现或偏强。(完)
(责编：罗知之、陈键)
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